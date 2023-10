La Fiera dei Ricordi in piazza Italia a Scicli. Appuntamento dal 31 ottobre al 2 novembre

Attesa per domani pomeriggio, alle 18.30, l’apertura della “Fiera dei Ricordi” ripensata lo scorso anno dall’Amministrazione comunale con l’intento di tornare indietro con la memoria e comunque, oggi, nella realtà, con quella “Fiera dei morti” che in molti ancora ricordano e che si teneva in piazza Italia. Per il ripristino di questo appuntamento la location non è stata cambiata. E’ sempre la centralissima piazza Italia ad ospitare i mercatini della fiera con ogni genere di leccornie ed attrazioni. “Era una festa che i bambini attendavamo con trepidazione – afferma il sindaco Mario Marino – sono i giorni dedicati ai nostri cari che non ci sono più. I nostri nonni e le nostre mamme ci facevano trovare come regalo un giocattolo, dei biscotti e dolciumi vari con la simbologia che fosse mandato da chi non era più con noi”.

Un tuffo nel passato, un ritorno indietro nel tempo.

“In questa seconda edizione della fiera in Piazza Italia vogliamo far rivivere le tradizioni di una volta, spulciando tra le bancarelle, tra gli oggetti ed i dolciumi di ieri e di oggi. La fiera si articolerà in tre giorni a partire dal 31 ottobre con l`inaugurazione domani alle ore 18.30 in Piazza Italia, alla presenza del complesso bandistico Busacca-Borrometi, delle Autorità Civili e del Vicario Foraneo Cittadino, Sac. La China che impartirà la benedizione ai presenti. La tre giorni della fiera sarà un momento di partecipazione popolare, che accomunerà i piccoli ed i più grandi, di ricordo per i nostri cari ed anche un’occasione per riscoprire il settore enogastronomico e non del nostro territorio”.