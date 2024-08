La festa per il Patrono di Ragusa San Giovanni, fra riti e devozione

Di Salvatore Battaglia

La Festa in onore di San Giovanni Battista, patrono della città e della Diocesi di Ragusa, si svolgono il 29 agosto, data del suo martirio. I solenni festeggiamenti hanno avuto inizio il 19 agosto con l’apertura della nicchia del Santo e la traslazione del simulacro, varie manifestazioni culturali, artistiche e sportive, sino alla conclusione della festa il 29 agosto.

I riti

Il giorno 27 la statua di San Giovanni ha riabbracciato i Suoi devoti per le vie della città fino all’arrivo in una parrocchia che Lo ha ospitato per un giorno con canti, liturgie, veglie di preghiera, poi è ritornato in Cattedrale la sera del 28. Il 29 agosto è la principale festa di popolo, con la città che si stringe intorno al suo Santo con una chilometrica processione di ceri, il cui retaggio potrebbe essere riconducibile alla luminaria che aveva luogo durante il XVII secolo ad Ibla. In essa traspare il silenzio, la preghiera e una grande devozione visibile nei fedeli scalzi o con indumento rosso in segno di un voto o grazia ricevuta. Essi percorrono le vie del centro storico insieme all’Arca Santa, precedendo la statua che Carmelo Licitra consegnò nel 1861 alla fervida devozione del popolo ragusano, prendendo il posto di quella antica per ragioni non ancora chiarite.

San Giovanni viene portato in processione al grido di “Patronu Viva”, ed è accompagnata dalla banda musicale. Si vivono momenti di forte devozione e si rinnovano antiche tradizioni che da centinaia di anni uniscono il popolo. La solenne processione viene conclusa da un magnifico spettacolo pirotecnico.

Nei giorni di festa ricorrono anche tradizioni gastronomiche che deliziano i palati, il giorno di San Giovanni vengono preparati “gnucchitti rausani”, tipico piatto di pasta fresca fatta in casa con farina di semola e condita con brodo di pollo, di solito viene accompagnata al pollo ripieno.

