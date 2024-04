La festa di fine Ramadan. A Santa Croce Camerina un momento di festa allo stadio comunale

La festa di fine Ramadan nelle comunità islamiche della provincia di Ragusa.

All’alba del 10 aprile i musulmani si riuniranno in preghiera nelle moschee o in altri luoghi attrezzati per festeggiare la fine del Ramadan, il periodo di digiuno in ricordo della prima rivelazione del Corano a Maometto.

Si comincia con Salat El Eid, la preghiera di fine Ramadan e con il discorso dell’Imam delle varie moschee. Si prosegue con una piccola festa organizzata per celebrare questo giorno speciale.

Nel giorno di fine Ramadan, i musulmani si rivolgono l’un l’altro l’augurio di Eid Mubarak, che significa “Buona festa”.

A Santa Croce Camerina, la festa assume quest’anno un sapore particolare. Sarà ospitata allo stadio Kennedy e sarà presente anche il sindaco Peppe Dimartino.

È stato programmato anche un momento di divertimento per i bambini, con giochi e palloni gonfiabili organizzati dal gruppo “Obiettivo Animazione”. L’obiettivo è rendere sempre più partecipi i bambini dei riti legati al Ramadan.

L’iniziativa del Centro Culturale Islamico “El – Nour”

Santa Croce Camerina è uno dei comuni con la più alta percentuale di immigrati nordafricani, di fede musulmana. Sono moltissime le famiglie che vivono nella cittadina e che hanno nella moschea e nel Centro Culturale Islamico El – Nour un punto di riferimento importante. El Nour significa “Luce”.

“Siamo grati al sindaco che ci ha dato la possibilità di utilizzare lo stadio per questo momento importante per noi – spiega Mohamed Hammi Yazidi, uno degli esponenti della comunità islamica di Santa Croce Camerina – ha accolto la nostra richiesta e sarà insieme a noi per questo momento così importante per la nostra comunità”.

Foto: repertorio

