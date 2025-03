La Fernando Ciavorella si avvia all’ultima gara nel campionato DR3 Sicilia di basket

Una vittoria importante, definita fondamentale, quella ottenuta in casa sulla Consolini Enna con il punteggio di 56-50. Una vittoria che guarda al primato in classifica che potrebbe arrivare nell’ultima gara di campionato. Un primo quarto equilibrato con la Ciavorella che prende il comando chiudendo con un vantaggio di 6 punti. Nel secondo quarto, la squadra di casa aumenta il ritmo e allunga il distacco fino a 14 punti all’intervallo lungo, dimostrando grande intensità sia in attacco che in difesa. Dopo il riposo, la Consolini Enna prova a rientrare in partita, recuperando un solo punto nel terzo periodo e portandosi a -13 all’inizio dell’ultimo quarto. Nell’ultima frazione, gli ospiti tentano un’ultima rimonta, ma la Ciavorella gestisce il vantaggio con lucidità e chiude il match sul 56-50, conquistando due punti preziosi. Sugli scudi Andrea Candoni e Giuseppe Ugo, autori rispettivamente di 19 e 18 punti, veri trascinatori della squadra nella fase offensiva. La loro prestazione si è rivelata decisiva per consolidare il successo e mantenere vive le speranze di conquistare la vetta della classifica.

I tabellini

Ciavorella: Candoni Andrea (19 punti), Merli Simone (12 punti), Lorefice Enrico, Lorefice Giorgio, Pavone Simone, Sammito Vincenzo (1 punto), Giannone Antonio (1 punto), Piccione Ignazio (5 punti), Ugo Giuseppe (18 punti), Grimaldi Mattia, Giurdanella Lorenzo.

