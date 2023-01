La Federazione italiana vela ha scelto il Circolo velico Kaucana per la “Next Generation Foil Academy”

La Federazione italiana vela ha ancora una volta scelto il Circolo velico Kaucana per portare in Sicilia il programma “Next Generation Foil Academy” powered by Luna Rossa che si svolgerà a Marina di Ragusa nei weekend dal 13 al 29 gennaio.



Il foiling, la tecnica che consente agli scafi di “volare” sulle onde, è un settore in forte crescita; infatti, appare sempre più un dato certo che alle Olimpiadi di Parigi del 2024 le imbarcazioni “foil” saranno la metà delle specialità olimpiche. Partendo da questo presupposto, la Fiv ha ritenuto opportuno curare questo settore occupandosi in special modo dei giovani velisti, sposando con entusiasmo il “Foil Academy”, programma di sviluppo della vela foil. Dopo le numerose tappe svolte in tutta Italia nei mesi precedenti, adesso è il turno dei migliori giovani velisti di talento siciliani che, nei prossimi fine settimana, avranno la possibilità di “volare” sui foil, grazie soprattutto alla ormai consolidata collaborazione tra il porto turistico di Marina di Ragusa e il Circolo velico Kaucana e le sempre ottimali condizioni meteo marine. In acqua a fare da istruttori e guidare i ragazzi anche diversi velisti di Luna Rossa.

La flotta è composta da due Nacra 17 (l’attuale catamarano olimpico), due Waszp (un piccolo singolo dotato di foil e ali come la classe Moth), due Skeeta (deriva singolo con forme a “scow” e appendici foil), due kite foil Rrd Manta, e due windsurf IQFoil Youth, entrambe queste discipline già scelte per essere olimpiche a Parigi 2024.



Se da una parte un grande numero di giovani e promettenti velisti siciliani potranno vivere un momento di alta formazione, dall’altro lato divertimento e spettacolo saranno assicurati, e non solo per gli atleti ma anche per quanti non vorranno perdersi l’opportunità di ammirare e respirare la suggestiva ed emozionante aria del mondo di Luna Rossa.