Presentata all’Ars una mini-manovra per trasformare l’AST in una società in house. Intanto, l’azienda annuncia novità per i biglietti

Ha creato notevoli tensioni il disegno di legge presentato all’Assemblea Siciliana sull’Ast. Si tratta di una mini-manovra di circa 27 milioni di euro, che è stato approvato dalla Commissione Bilancio e discusso nella conferenza dei capigruppo. Il testo include una norma per la trasformazione dell’Azienda Trasporti Siciliani (Ast) in una società in house. Per l’esercizio finanziario 2024, sono previsti 6.446.886 euro, di cui 2.5 milioni destinati all’aumento del capitale sociale e 3.946.886 euro per il ripiano delle perdite. Per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, sono stanziati 5.5 milioni di euro per investimenti inclusi nel piano industriale in definizione.

Tensioni e Mediazioni

La richiesta della maggioranza di inserire immediatamente questo testo finanziario nel calendario parlamentare ha creato tensioni con le opposizioni. Il regolamento dell’Ars richiede una maggioranza dei 2/3 dei gruppi rappresentativi per modificare il calendario. Tuttavia, la proposta del governo di calendarizzare subito l’intero ddl non ha raggiunto la soglia dei 2/3, anche a causa di disaccordi all’interno del centrodestra riguardo la norma sull’Ast.

Di conseguenza, è stata approvata all’unanimità una proposta di mediazione avanzata dal vice presidente del Mpa, Giuseppe Lombardo, di stralciare la norma sull’Ast. Questo permetterà di portare in aula solo le norme relative all’emergenza idrica e al comparto zootecnico. Il ddl, così modificato, è tornato in Commissione Bilancio per una rapida approvazione.

Prossimi Passi

La Commissione Bilancio dovrà esaminare rapidamente il testo modificato, consentendo così una trattazione più snella e focalizzata sulle urgenze dell’emergenza idrica e della crisi zootecnica. Questa mossa dovrebbe facilitare una risposta legislativa efficace e tempestiva alle problematiche pressanti del territorio siciliano.

Ast annuncia un nuovo sistema per i biglietti

Nel frattempo, Ast ha annunciato un cambiamento a partire dal 16 maggio. Si tratta dell’introduzione del nuovo sistema di bigliettazione elettronica. Questo innovativo sistema, gestito direttamente dall’Ast, promette di semplificare l’acquisto dei biglietti, ridurre i costi operativi, migliorare la gestione del servizio e aumentare l’efficienza complessiva del trasporto pubblico regionale.

I biglietti potranno essere acquistati direttamente sugli autobus, tramite un’app dedicata, sul sito web ufficiale www.aziendasicilianatrasporti.it, e presso circa 180 rivenditori autorizzati e le biglietterie Ast in tutta la Sicilia. Totem di vendita saranno installati nelle principali zone turistiche per facilitare l’accesso ai biglietti.

Il sistema incoraggia l’uso di metodi elettronici di pagamento, riducendo l’uso del contante e combattendo l’evasione tariffaria. Questo rende i pagamenti più sicuri e tracciabili.

Gli autobus saranno equipaggiati con sistemi avanzati di “conta passeggeri” per monitorare il flusso di utenza e garantire trasparenza nelle entrate. Inoltre, un sistema di geolocalizzazione permetterà di monitorare i percorsi, le fermate e i relativi tempi, migliorando la gestione del servizio e la risposta a contestazioni e reclami.

© Riproduzione riservata