La diva Sharon Stone a Siracusa per il grande evento D&G. Ecco i vip presenti e le FOTO dal party alla Grotta dei Cordari

La diva Sharon Stone a Siracusa per il grande evento che celebra l’anniversario D&G e della loro linea di Alta Moda.

Esattamente dieci anni fa Taormina fu scelta come cornice della prima sfilata couture della Maison: oggi la location prescelta è invece Ortigia, il cuore storico di Siracusa.

Ieri, presso la Grotta dei Cordari del Parco archeologico di Siracusa, si è tenuto l’evento di presentazione della collezione di Alta Gioielleria, mentre oggi, 9 luglio, la Piazza del Duomo della città siciliana ospiterà il défilé di Alta Moda. Ma non è finita: il 10 luglio tutto si sposterà a Marzamemi, dove è atteso lo show dedicato all’Alta Sartoria.

La Grotta dei Cordari è stata trasformata con istallazioni su un letto d’acqua cosparso di petali e giochi di luce tra performance di danzatori che si muovevano tra gli ospiti.

I due stilisti, in un luogo incantevole recentemente riaperto al pubblico, hanno voluto raccontare il Mito di Aretusa: gioielli esposti all’interno delle teche e attori che si muovevano in mezzo agli ospiti. I figuranti hanno creato un’atmosfera magica: sull’acqua un tappeto di rose e la ninfa aretusa, la prediletta di Diana, trasformata in sorgente, e la storia d’amore con il fiume Alfeo. Mentre nelle teche risplendevano le gemme preziose su collane, orecchini e anelli.

Gli abiti e anche tutte le installazioni richiamavano le caratteristiche fantasie D&G: limoni, agrumi, colori sgargianti, perfino il cameriere era perfettamente allineato con le decorazioni della tavola.

La diva Sharon Stone ha presenziato ieri a questo primo evento, meravigliosa come sempre. Per lei, il tempo sembra essersi fermato. Sharon Stone è l’amata testimonial della Maison. Si prosegue con Mariah Carey e Drew Barrymore.

E ieri sera erano presenti anche altre celebrities: l’attrice Helen Mirren, l’imprenditrice Kris Jenner (madre di Kim Kardaschian) e Kitty Spencer, modella, nipote di Lady Diana. Presente anche il regista premio Oscar Peppuccio Tornatore.

Si vocifera, ma i rumors non sono stati confermati, che sbarcheranno a Siracusa anche Jennifer Lopez, che lo scorso anno è stata la vera star della sfilata veneziana, Beyoncé e Monica Bellucci, iconica musa di Dolce & Gabbana.

Sarebbe invece confermata la presenza del calciatore Robert Lewandowski, mentre qualcuno scommette su una comparsata di Lionel Messi. E chissà che non spunti anche qualche Kardashian, dato lo stretto legame che si è instaurato tra gli stilisti e la celebre dinastia, consolidato dal matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker.

© Riproduzione riservata