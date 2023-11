La dea bendata bacia Comiso: vinti 500 mila euro con un gratta e vinci

Una vincita notevole: la dea bendata ha baciato la città di Comiso e in particolare un fortunato giocatore che, oggi, ha acquistato un biglietto gratta e vinci “Il Miliardario” e ha vinto 500 mila euro. La vincita è stata effettuata presso il Tabacchi Romano di via degli Eucalipti.

IN PASSATO SI SONO GIA’ REGISTRATE DELLE VINCITE

E non è la prima volta che il tabacchi in questione porta fortuna: già qualche anno fa si era registrata una vincita di 500 mila euro, poi un’altra da 300 mila e infine quella di oggi. Ci auguriamo che il fortunato vincitore possa davvero aver bisogno di questi soldi o che possa farne buon uso, in un periodo in un cui moltissime persone e le loro famiglie hanno gravi difficoltà economiche. Una manna dal cielo. Auguri!