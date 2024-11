La casa leggiadra di Marina di Ragusa sulla rivista Elle Decor

Una casa vista mare a Marina di Ragusa reinterpreta il concetto di “abitare leggero” in uno spazio che si integra perfettamente con la cornice mediterranea circostante. Progettata dagli architetti Enrico Scaramellini e Daniele Bonetti, questa casa vacanze è un’oasi di luce e apertura, nata dal recupero di un vecchio magazzino del sale e raccontata dagli scatti di Marcello Mariana per Elle Decor Italia. Con l’aggettivo “leggiadra”, nell’articolo firmato da Alessia Musillo, i progettisti descrivono la loro creazione, un luogo che celebra la semplicità, la convivialità e l’interazione con il paesaggio.

Il progetto, infatti, pone grande attenzione all’accesso e alla transizione tra spazi pubblici e privati. Un vicolo conduce a una piccola veranda che funziona da filtro tra esterno e interno, dove una doccia all’aperto e una zona pranzo permettono di vivere a contatto con la natura.

All’interno, lo spazio si articola in un living, due camere da letto e due bagni, tutti disegnati per favorire una fruizione flessibile e luminosa. Il cuore della casa è il soggiorno, accessibile tramite porte scorrevoli in rattan che permettono di modulare la percezione dello spazio. Un’abitazione che non si limita ad essere uno spazio abitabile, ma una vera esperienza di vita mediterranea che invita a godere delle bellezze naturali e culturali di Marina di Ragusa. Per saperne di piu’ visita il sito https://www.elledecor.com/it/case/a62804002/casa-vista-mare-marina-di-ragusa da cui è tratta la foto che accompagna questo articolo

