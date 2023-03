L’8 marzo sit-in dei biologi davanti all’Asp di Ragusa

Si svolgerà l’8 marzo 2023 la protesta dei biologi indetta dal Coordinamento Confederale Provinciale di Ragusa dell’USB. Si tratta di una protesta statica che sarà concentrata in piazza Igea e inizierà alle ore 11.

I BIOLOGI HANNO LAVORATO DURANTE IL COVID NEGLI HUB E NEI DRIVE IN

L’iniziativa, com’è noto, nasce a causa del mancato rinnovo dei contratti del personale reclutato durante l’emergenza Covid. In particolare, i Biologi in due anni di pandemia sono stati impegnati in prima linea per affrontare il virus sia negli hub che nei drive in, effettuando e processando i tamponi.

I biologi, infatti, chiedono che la pianta organica (la cui figura non è prevista), venga rivista.