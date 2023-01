Covid: perchè a Ragusa sono state decimate le ore dei biologi?

Nonostante l’aumento dei casi di covid e i nuovi contagi, l’Asp di Ragusa ha decimato le ore settimanali a parte del personale sanitario precario covid da 38 a 3. E in particolare, sono i biologi ad aver subito il taglio delle ore.

E’ il sindacato USB a denunciare questa situazione. A seguito della direttiva dell’assessore regionale alla salute, l’Asp di Ragusa ha prorogato i contratti stipulati a vario titolo a medici e al personale sanitario per l’emergenza Covid fino al 28 febbraio 2023, mantenendone il medesimo monte ore o riducendolo in minima parte, mentre invece ha prorogato i contratti dei biologi solo fino al 21 Gennaio 2023 con solo 3 ore settimanali, quando gli stessi ne vantavano prima 38 ore, poi ridotte a 19 ore settimanali fino al 30 dicembre 2022.



La figura del Biologo è tra le professioni sanitarie reclutate per l’emergenza Covid è a tutti gli effetti di legge personale sanitario a norma della legge 11.01.2018 n° 3.

A nulla è valso quanto l’Ordine dei Biologi della Sicilia abbia richiesto all’Assessore Giovanna Volo di inserire nelle circolari emanate anche la figura del Biologo, che rientra a pieno titolo tra le professioni sanitarie e che durante la pandemia è stato impegnato fin da subito in prima linea per l’emergenza Covid-19.



I Biologi della provincia di Ragusa hanno dovuto registrare in primo luogo la riduzione del proprio orario di lavoro settimanale da 38 ore fino al mese di marzo 2022, alle 19 ore settimanali da aprile a dicembre 2022, fino alla clamorosa riduzione alle attuali 3 ore settimanali con la succitata delibera Asp Ragusa n° 2812 del 30.12.2022, che ha ridotto anche il numero dei giorni di attività di questi servizi in conseguenza della riduzione drastica delle ore.



A tutt’oggi , l’affluenza per tamponi e vaccini dell’utenza è notevole e sembra che la situazione emergenziale non sia volta ancora a termine. Tra l’altro, molte persone hanno segnalato la chiusura dei punti in cui si svolgevano i tamponi gratuiti proprio perchè sono venute a mancare queste figure.

Infatti, sono proprio i biologi gli unici che effettuavano i tamponi, ed essendo passati a 3 ore dal 2 gennaio 2023 i tamponi gratuiti a Ragusa vengono effettuati solo il martedì e il sabato. Il resto dei giorni si deve andare per forza in farmacia a pagamento.

Non si riesce a comprendere perché si è provveduto a prorogare i contratti del personale medico con il medesimo monte ore gia’ autorizzato , infermieristico (25 ore) e amministrativo (18 ore settimanali) ed invece relegare la proroga del contratto della figura del Biologo alle misere 3 ore settimanali.