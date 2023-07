Kamarinèe a Scoglitti: critiche, polemiche e concerti cancellati

Si scatena la bagarre attorno al programma dell’estate a Scoglitti.

A dare fuoco alle polveri è un breve sfogo su facebook da parte di uno degli artisti coinvolti nella programmazione estiva. L’artista in questione è Alessandro Nobile. Il Prossimo 14 luglio Nobile sarebbe salito sul palco delle Kamarinée nell’ambito del concerto del “Calo Cattano Lines trio”, in programma nella piazzetta Kamarina, location che di solito ospita gli appuntamenti di nicchia. Insieme a Carlo Cattano (sax, baritono e flauti), si sarebbero esibiti lo stesso Alessandro Nobile (contrabbasso) e Antonio Moncada (batteria e percussioni).

Le critiche di Alessandro Nobile ….

Qualche giorno fa, Nobile aveva scritto sul suo profilo facebook: “Non era per nulla facile tirar fuori un programma di 70.481 euro così scadente … ma per fortuna c’è un consulente di conclamata esperienza che è riuscito!»

La critica di Nobile ha dato la stura a una serie di reazioni. Per prima la Pro Loco di Vittoria, che era una delle organizzatrici del concerto ospitato nell’ambito delle Kamarinèe.

La replica della Pro Loco

Sulla pagina facebook il consiglio direttivo della Pço Loco “prende le distanze dalle affermazioni scritte sui social dal musicista Alessandro Nobile che, benché lui stesso facesse parte della programmazione estiva con un concerto già stabilito nella data del 14 luglio grazie alla nostra collaborazione, ha ritenuto opportuno qualificare il programma estivo come “scadente”. Non entriamo nel merito del programma, che può essere gradito o meno, a noi dispiace la mancanza di rispetto per il lavoro portato avanti, con enormi difficoltà, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Vittoria”.

Concerto cancellato !

La foto pubblicata sui social network è inequivocabile: il concerto è stato annullato. Carlo Cattano, Alessandro Nobile e Antonio Moncada il prossimo 14 luglio non saliranno sul palco delle Kamarinèe.

Le polemiche. Fabio Prelati

La polemica si trasferisce anche sul piano politico. Il consigliere Fabio Prelati, uno dei componenti della coalizione che sostiene la giunta di Francesco Aiello, sostiene, plaude alla decisione della Pro Loco e disapprova le critiche di Nobile. “La qualità di un cartellone, con artisti di arte varia, teatrale, musicale, pittorica, è direttamente proporzionale alla qualità degli artisti che lo compongono. Adesso due sono le cose: o lo giudico scadente perché ne faccio parte anch’io e mi giudico tale o sono tutti scarsi gli altri e solo io, che ne faccio parte, sono toco. Non conosco l’artista in questione, ma non si è mai sentito dire che Gianni Morandi canti a Sanremo (e venga pure pagato per farlo) dopo averlo giudicato scadente. Ma Sanremo è Sanremo, Vittoria è Vittoria”.

Gianni Di Gennaro

…”. Il giornalista Gianni Di gennaro aggiunge: “Mai come in questo caso le polemiche sono strumentali, faziose e inopportune. Vado a pranzo a casa di estranei e scrivo sui social che il cibo è scadente e fa schifo ?”

Bianca Mascolino

Diversa la posizione della consigliera Bianca Mascolino. A suo parere, nei confronti di Nobile, si è messa in atto una vera e propria censura, una punizione per aver espresso il suo pensiero critico. “Al peggio non c’è mai fine e lor signori, dopo aver toccato il fondo, hanno pensato bene di mettersi a scavare. Siamo alla censura. Oltretutto spiattellata, come se fosse una medaglia al valore.

Dovreste semplicemente vergognarvi. Tutta la mia solidarietà ad Alessandro Nobile”.

Sara Siggia

Sara Siggia, di Italia Viva, si muove sulla stessa falsariga. “Chi non obbedisce viene espulso. Il concerto jazz annullato perché l’artista aveva espresso sui social un giudizio negativo sul programma estivo del comune di Vittoria (secondo noi penoso). La Pro Loco , purtroppo, per mantenere i propri buoni uffici e le convenzioni in atto col sindaco , si prostra con un post filo-komehyni”.

Anche altri si schierano al fianco del musicista vittoriese.

Massimo Bellagotti e Veronica Racito Hamdache

Anche privati cittadini commentano. Massimo Bellagotti afferma: “Quando la politica censura la cultura il disastro è imminente. L’arroganza e l’inadeguatezza di questi “asfittici neuroni politicanti” é oltre misura”.

La cantante Veronica Racito Hamdache aggiunge: “Che almeno si sappia che il concerto è stato annullato per l’opinione, certo tranciante, da te espressa sulla tua bacheca facebook a proposito del programma estivo”.

Quanti rumors attorno al programma estivo !

Sullo sfondo, un cartellone estivo, che è stato presentato una settimana fa, ma su cui si sono appuntate molte polemiche, sia esplicite sia latenti.

I rumors in città attribuiscono proprio ad alcuni contrasti sorti a proposito del cartellone estivo uno dei motivi che hanno portato alle dimissioni del vicesindaco Filippo Foresti.

Ma questa notizia non è mai stata confermata. Foresti, dopo aver rassegnato le dimissioni, ha lasciato un lungo post su facebook, con una serie di ringraziamenti rivolti a molti suoi collaboratori, agli artisti, alla città, al consiglio comunale. Nessun ringraziamento per la giunta. Di contro, l’amministrazione comunale ha fatto conoscere le due dimissioni, senza nessun commento.

Una freddezza che non è passata inosservata.