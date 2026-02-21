Kamarina in pericolo: la collina scivola verso il mare

“Emergenza Kamarina. La collina su cui Kamarina è costruita scivola a mare. Appello urgente, prima che sia troppo tardi “”

Lancia l’allarme sui social il sindaco di Vittoria Francesco Aiello. Il primo cittadino ha diffuso un breve video che testimonia e racconta quanto sta accadendo nella zona sud della collina di Kamarina, quella più vicina al torrente Ippari. Le piogge degli ultimi giorni avrebbero fatto franare una parte del costone, costituito in gran parte di materiale friabile.

Si tratta del costone sui cui è stata realizzata la strada che dalla zona del Museo di Camarina conduce fino al torrente Ippari e da lì, tramite un ponticello, fino a Scoglitti. La strada venne realizzata sul finire degli anni 60 del secolo scorso, asfaltando una vecchia trazzera che da secoli veniva percorsa dagli scoglittiesi che si recavano in coma alla collina dove, fino a quasi due secoli orsono, sorgeva una chiesetta dedicata alla madonna. A sua volta, la chiesetta era stata realizzata sui resti dell’antico tempio di Atena.

Il cedimento riguarda quindi una parte della collina, il costone più vicino al fiume. Non dovrebbe riguardare la zona più a est, dove sorgono i resti delle antiche mura di Kamarina, scoperte da Paolo Orsi. Queste mura, a causa dell’erosione della fascia costiera, stanno cedendo e gran parte, specie negli ultimi 20 anni, sono crollate.

Nella zona esiste un progetto realizzato dal comune di Ragusa su incarico del ministero dell’Ambiente e un finanziamento di 1.350.000 euro, certamente insufficiente per le opere da realizzare, ma tuttora inutilizzato.

