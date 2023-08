Juri Camisasca questo venerdì 4 agosto al Castello di Donnafugata. Per Malìa

Il magico scenario del Castello di Donnafugata accoglierà il noto cantautore, pittore e attore Juri Camisasca il prossimo venerdì 4 agosto, in occasione della conclusione dell’emozionante manifestazione culturale intitolata “Le parole che non ti ho detto…”. Con il suo incontro intitolato “Un’idea di futuro”, l’istrionico artista ci guiderà attraverso un viaggio emozionale fatto di parole, musica ed immagini, ricco di fascino e meraviglia.

Per tutti i fan e per chiunque desideri approfondire le tematiche al centro dell’arte dell’artista lombardo, l’evento rappresenta un’opportunità unica. Le sue creazioni affondano le radici nella natura e nella filosofia, ed egli vanta collaborazioni con artisti di spicco come Franco Battiato, Alice, Eugenio Finardi e Francesco Guccini. Questa serata sarà, dunque, l’occasione ideale per immergersi nell’esperienza umana e spirituale di Camisasca.

L’iniziativa “Le parole che non ti ho detto…” è organizzata dalla società di servizi culturali Malìa, guidata dalla poliedrica Debhorah Di Rosa, e sta arricchendo l’estate presso il Castello di Donnafugata con una serie di eventi dedicati alle diverse forme artistiche e al valore delle parole. Il fulcro centrale della manifestazione è stata la mostra pittorica di Simone Favero dal titolo “Concrete. Oltre il muro del tempo”, ancora visitabile fino al 4 agosto. In questa personale dell’artista, sono state esposte opere che rappresentano una riflessione intima e profonda, al tempo stesso ricercata e semplice, che tentano di dare forma al mondo contemporaneo in cui viviamo.

Lo spettacolo di apertura della mostra, dal titolo “Salutami tuo fratello”, è stato tenuto dal vivo da Marco Ligabue e Andrea Barbi, richiamando numerosi appassionati nella splendida cornice del Castello di Donnafugata. Un’accoglienza calorosa che l’associazione Malìa si aspetta di rivivere anche durante la serata del 4 agosto con la straordinaria presenza di Juri Camisasca.

Durante l’evento, Salvo Garipoli, socio fondatore di Malìa, avrà l’onore di intervistare Camisasca, affrontando i tanti temi esistenziali che ognuno di noi si pone di fronte a scelte o comportamenti che alla fine hanno un impatto sulla nostra vita.

L’appuntamento è quindi fissato per il venerdì 4 agosto alle ore 21 al Castello di Donnafugata, con ingresso libero. L’intera manifestazione “Le parole che non ti ho detto…” gode del patrocinio del Comune di Ragusa e del supporto di sponsor privati.