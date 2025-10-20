Judo, Savita Russo brilla con le Fiamme Azzurre: campioni d’Italia a squadre A1

A contribuire alla vittoria è stata la giovane judoka Savita Russo. In tre settimane è la terza brillante prestazione per la judoka siciliana Savita Russo, ragusana in particolare, in forza alle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria. Gara dopo gara la giovane ventenne, che si allena con il Maestro Maurizio Pelligra, sta riuscendo a ritagliarsi un posto di primo piano nella disciplina. Dopo il Campionato mondiale Junior dove ha conquistato la medaglia di bronzo, e dopo il Gran Prix di Lima che è salita sul podio, buona prestazione, nei giorni scorsi, durante le gare del Campionato italiano a squadre A1. La vincitrice del titolo di campioni d’Italia è stata proprio la squadra delle Fiamme Azzurre della polizia penitenziaria a conferma del come la squadra di judo è ben costruita e gode della forza e delle capacità di validi atleti, siano essi maschi che femmine.

