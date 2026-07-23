A Marina di Ragusa incidente vicino al cimitero: scontro tra due auto, traffico rallentato

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RAGUSA – Incidente stradale nella zona del cimitero di Marina di Ragusa. Due auto sono rimaste coinvolte stamani in uno scontro che ha richiamato l’attenzione di automobilisti e residenti della zona.

Il sinistro si è verificato nei pressi dell’area cimiteriale della frazione marinara, lungo una delle arterie maggiormente trafficate soprattutto durante il periodo estivo. Nell’impatto sono rimasti coinvolti due veicoli, con danni riportati dalle autovetture.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione, mettere in sicurezza la carreggiata ed effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di assistenza e rimozione dei mezzi.

Restano da chiarire le cause che hanno portato allo scontro. fonte foto Facebook Franco Assenza

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