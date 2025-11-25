Judo, medaglia di bronzo per Giorgio Cappello: pronto il salto agli Assoluti A1

E’ stata conquistata nella gara di Follonica 2025 dove si è svolto il campionato italiano assoluto A2 di judo. “Un’ottima gara, quella di Giorgio Cappello – ha commentato il Maestro Vincenzo Pelligra – sua la medaglia di bronzo nella categoria –100 kg. Con questa vittoria ottiene la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto A1, la massima competizione nazionale. Un risultato di grande valore, frutto del lavoro quotidiano in palestra e di una crescita costante che Giorgio sta dimostrando gara dopo gara. Un percorso di grande valore che abbiamo svolto insieme. E’ un bel traguardo per la Koizumi Judo Scicli. Buona la prova anche di Michelangelo Arrabito che, nonostante ancora Cadetto continua a mettersi in evidenza”.





