Javier Martinez non si presenta agli allenamenti dopo aver firmato il contratto, la Volley Modica adirà alle vie legali

La squadra Avimecc Modica, attualmente impegnata nella preparazione per il prossimo campionato di Serie A3 sotto la guida di coach Enzo Distefano, si trova ad affrontare una situazione imprevista e deludente causata dall’opposto Javier Martinez. Nonostante Martinez avesse firmato un contratto con la società biancoazzurra lo scorso maggio, egli non si è presentato agli allenamenti e non ha risposto alla convocazione, senza fornire alcuna giustificazione. Questo comportamento ha creato un grave danno alla squadra, che aveva puntato su di lui per la prossima stagione.

Il presidente dell’Avimecc Modica, Ezio Aprile, ha espresso il suo disappunto per l’accaduto, sottolineando l’intenzione della società di intraprendere azioni legali per tutelare l’immagine del club e per fare in modo che comportamenti simili non rimangano impuniti. Dalle informazioni ricevute, sembra che Martinez abbia deciso di non rispettare l’accordo con la Volley Modica per partecipare a un reality show televisivo con un’emittente privata nazionale, una decisione che ha ulteriormente aggravato la situazione.

A causa di questa inattesa defezione, la dirigenza di Modica sarà costretta a tornare sul mercato per trovare un sostituto. Tuttavia, la nuova acquisizione non potrà essere impiegata fino alla quarta giornata di campionato, il che rappresenta un ulteriore svantaggio per la squadra. La società ha anche annunciato che segnalerà il comportamento di Martinez agli organi competenti della FIPAV, affinché siano presi i provvedimenti necessari per garantire la correttezza e il rispetto degli accordi nel mondo dello sport.

© Riproduzione riservata