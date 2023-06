Jasmine Thomas alla Passalacqua Ragusa

E’ Jasmine Thomas la seconda americana della Passalacqua Ragusa. Play-guardia classe 1991 per 175 cm di altezza, Thomas ha iniziato la scorsa stagione con Gdynia, in Polonia, squadra con la quale ha disputato anche l’Eurocup, andando con quasi 11 punti di media a partita, quindi a gennaio ha firmato in Turchia, con Ankara dove ha fatto registrare 17 punti di media in 10 partite disputate.

Diverse, nella sua carriera, le esperienze nelle coppe europee, tra cui spicca quella di Riga, nella stagione 2021-2022, con la quale, in Eurolega, ha raggiunto in quarti di finale. Proprio nella massima competizione europea, in quella stagione ha viaggiato con 15 punti di media in 16 partite disputate. “Ragusa è un club molto rispettato che è sempre migliorato nel campionato italiano nel corso degli anni – dice la neo giocatrice di Ragusa – Far parte della ricostruzione è entusiasmante e non vedo l’ora di aggiungere altri traguardi nella prossima stagione”. Insieme a Thomas, Chidom e Juskaite, la società è in procinto di annunciare la quarta straniera, mentre la squadra sarà completata dall’arrivo di una quarta lunga italiana.