Italia nega agli USA l’uso della base di Sigonella: tensione diplomatica sul mancato via libera

Un episodio delicato, destinato ad avere ripercussioni nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Il governo italiano ha negato l’utilizzo della base di Sigonella ad alcuni asset aerei statunitensi diretti verso il Medio Oriente, aprendo un caso diplomatico di rilievo internazionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e confermato da fonti informate, il diniego sarebbe arrivato direttamente dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo aver appreso che i velivoli americani avevano inserito Sigonella nel proprio piano di volo senza alcuna autorizzazione preventiva.

Piano di volo senza autorizzazione: scatta il blocco italiano

La vicenda si è sviluppata in tempi rapidissimi. Il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica di un piano di volo statunitense che prevedeva uno scalo a Sigonella prima della prosecuzione verso il Medio Oriente.

Il dettaglio che ha fatto scattare l’allarme è stato l’assenza totale di una richiesta formale di autorizzazione e di qualsiasi consultazione con le autorità italiane. Ancora più rilevante il fatto che la comunicazione sia arrivata mentre gli aerei erano già in volo.

Dalle verifiche effettuate è emerso che non si trattava di normali voli logistici, generalmente coperti dagli accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma di operazioni non rientranti nelle procedure standard previste.

Il nodo del “caveat” e il rispetto degli accordi

Ulteriore elemento critico riguarda il cosiddetto “caveat”, una clausola che limita l’utilizzo delle basi militari in assenza di condizioni specifiche, come situazioni di emergenza. Nel caso in questione, tali condizioni non risultavano sussistere.

Proprio per questo motivo, su mandato diretto del ministro Crosetto, il generale Portolano ha comunicato al comando statunitense il diniego all’atterraggio. Una decisione basata sul rispetto delle procedure e degli accordi vigenti, ma che inevitabilmente assume anche un forte valore politico.

Implicazioni nei rapporti Italia–Stati Uniti

La scelta dell’Italia evidenzia la volontà di riaffermare la propria sovranità decisionale in materia di utilizzo delle infrastrutture militari sul territorio nazionale, anche nei confronti di un alleato storico come gli Stati Uniti.

L’episodio potrebbe aprire un confronto diplomatico su modalità e tempi di coordinamento tra i due Paesi, soprattutto in un contesto internazionale già complesso e segnato da tensioni geopolitiche.

Un precedente che segna un punto fermo

Il caso Sigonella rappresenta un precedente significativo nella gestione dei rapporti militari tra Roma e Washington. Il messaggio che emerge è chiaro: anche nell’ambito di alleanze consolidate, il rispetto delle procedure e della trasparenza resta un elemento imprescindibile.

Una vicenda che, pur mantenuta inizialmente riservata, è destinata a far discutere e a influenzare le future dinamiche di cooperazione tra Italia e Stati Uniti. Intanto, gli alberghi della fascia ionica siciliana registrano un aumento del numero di militari americani che alloggiano nelle strutture.

© Riproduzione riservata