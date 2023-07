“It.allerta” nel cellulare: come renderci più ansiosi

La rubrica dello psicologo, a cura di Cesare Ammendola.

Fui It.allertao pure io ieri.

Scanto inenarrabilis!

Alle 12.05 di un mezzogiorno di fuoco. Mentre arrancavo, lingua penzoloni, sulla pista ciclolabile a Marina.

Mi venne un colpo: pensai che fosse il mio amico moldavo della Wind, detto “il Nazareno” (si scherza, ovviamente). Un tipo che da sei anni incessantemente mi propone di abbonarmi alla Wind a offerte vantagiosissime. Per inserire nel mio pacchetto audiomobile anche il trattamento dell’acqua diversamente potabile di Cisternazzi e convertirla in gin tonic ultralight senza zuccheri aggiunti. Nazzzareno … #@*%&€ … li mortalli tua e di chi #€%^@*!

Ma per fortuna non era lui. Era il Ministero che mi preannunciava una catastrofe imminente. Ci teneva ad avvisarmi in tempo (alle 12.09) di una emergenza delle 12.00.

Alle 12.09? Ma come? Cominciamo bene. Vabbè, mettiamola così. Siamo in Sicilia e anche le sciagure portano presumibilmente ritardo. Annunciavano uno tsunami? Un terremoto? Un asteroide?

Niente di tutto questo, purtroppo. Nella mail mi allertavano così:

“Cesare Ammendola, stai attento, cinque gravi minacce ti attendono:

1. Flavio Briatore è stato avvistato in via Dandolo a Casuzze presso la falegnameria Guastella&Incardona: chiede di te e vuole incontrarti. Seguilo su GoogleMaps.

2. Il tuo consulente ti chiamerà a momenti per segnalarti che la tua posizione fiscale attualmente è molto simile a quella della Santanchè. Ma ti ricorda altresì che non sei ministro neanche di Stagranfava. Non rispondere al consulente. Anzi bloccalo.

3. Una 500 Fiat grigia ti taglierà la strada sulla pista ciclabile a 60 km orari. Non saltarla.

4. Sarà operativo a piazza Malta il nuovo infopoint del Comune per fornirti tutte le informazioni più utili. Non chiedere mai agli operatori se esiste a Marina un campetto dove poter fare due tiri a basket con tuo figlio.

5. Gianni Recupido è stato scelto come allenatore della Virtus. Dov’è la sciagura? Chiarisco: Gianni Recupido è stato scelto come allenatore della Virtus con almeno sei mesi di ritardo.”

Vi dirò: io non temo che i grandi poteri mi controllino più di quanto non facciano già.

Temo invece che questi nuovi sistemi digitali possano risultare ansiogeni e poco efficaci.

In Italia, per affrontare le emergenze, dovremmo usare innanzitutto l’app “cervello.it.”

Voglio credere e sperare che questo nuovo sistema sia efficace contro le emergenze. Ed è giusto e civile e responsabile aderire alla campagna di sensibilizzazione. Chissà, forse contro il Covid in principio, anni fa, sarebbe stato utile. Eppure dalla Cina le prime informazioni tramite Internet circolavano già fino a noi. E però noi siamo stati a guardare per mesi. Mesi fatali.

L’unico rischio è che, nell’Era Digitale, anche in Sicilia in questo approccio risulti ansiogeno e diventi un amplificatore e moltiplicatore di paure fondate e infondate, reali e paradossali. Come una 500 che corre sulla pista ciclabile all’orizzonte.