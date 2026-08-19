Ispica Street Food Festival: arrivano anche le brioche di Giovanni Grazioso

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A Ispica cresce l’attesa per il nuovo appuntamento con l’Ispica Street Food Festival, che sabato 22 agosto promette una serata all’insegna del gusto, della musica e dell’intrattenimento. A rendere ancora più appetitosa la manifestazione sarà la presenza di Kilometrozero, con Giovanni Grazioso e le sue iconiche brioche.

L’appuntamento punta così a trasformare il festival in una vera esperienza per il pubblico, dove il cibo di strada diventa protagonista insieme all’atmosfera e alla voglia di stare insieme. Un’occasione pensata per accompagnare la serata con un momento goloso capace di conquistare grandi e piccoli.

Sabato 22 agosto una serata tutta da assaporare

La data da segnare è sabato 22 agosto. Il programma dello Street Food Festival si arricchisce infatti di una proposta gastronomica destinata ad attirare l’attenzione degli appassionati di dolci e specialità da gustare durante la serata.

A firmare questo momento sarà Kilometrozero, con Giovanni Grazioso pronto a portare a Ispica le sue celebri brioche. Una presenza che aggiunge un ulteriore elemento di richiamo a una manifestazione costruita intorno alla convivialità e alla scoperta dei sapori.

Le brioche di Giovanni Grazioso conquistano lo Street Food Festival

Il nome di Giovanni Grazioso sarà dunque tra i protagonisti della serata del 22 agosto. Le sue brioche rappresentano il momento goloso scelto per arricchire l’offerta dell’evento e accompagnare il pubblico tra musica, divertimento e atmosfera festosa.

Non soltanto street food, quindi, ma anche una proposta capace di puntare sulla qualità e sulla riconoscibilità di una specialità diventata elemento centrale dell’esperienza gastronomica.

L’Ispica Street Food Festival si conferma così uno degli appuntamenti dedicati al gusto e all’intrattenimento, con una formula che punta a mettere insieme diverse esperienze in un unico evento.



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