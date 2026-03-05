Ispica si illumina: Santa Maria Maggiore protagonista con luci artistiche

Un appuntamento per la città, per i devoti, per i parrocchiani e per tutti coloro che guardano con attenzione ai processi di rivitalizzazione dei beni monumentali ecclesiastici e non in una città. A Ispica, domani sera alle 20.30, verrà dato lo start alla illuminazione artistica della facciata di Santa Maria Maggiore che si affaccia sulla piazzetta omonima. Un momento importante per la comunità ispicese che ha già assistito ad altri due analoghi momenti che hanno portato alla illuminazione artistica per la basilica dell’Annunziata e del palazzo Bruno di Belmonte, la sede quest’ultima del Municipio. Il progetto della dotazione degli impianti di illuminazione artistica delle facciate delle due chiese-basiliche più importanti della cittadina iblea è stato finanziato dalla Regione. C’è attesa per l’effetto luminario che darà questo impianto di luci artistiche di cui sarà dotata la basilica di Santa Maria Maggiore e che arriva ad un mese dalle festività pasquali.

© Riproduzione riservata