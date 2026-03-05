In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa lancia un programma articolato di iniziative dedicate alla tutela e promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo segna l’avvio di un percorso che si estenderà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche […]
Ispica si illumina: Santa Maria Maggiore protagonista con luci artistiche
05 Mar 2026 11:52
Un appuntamento per la città, per i devoti, per i parrocchiani e per tutti coloro che guardano con attenzione ai processi di rivitalizzazione dei beni monumentali ecclesiastici e non in una città. A Ispica, domani sera alle 20.30, verrà dato lo start alla illuminazione artistica della facciata di Santa Maria Maggiore che si affaccia sulla piazzetta omonima. Un momento importante per la comunità ispicese che ha già assistito ad altri due analoghi momenti che hanno portato alla illuminazione artistica per la basilica dell’Annunziata e del palazzo Bruno di Belmonte, la sede quest’ultima del Municipio. Il progetto della dotazione degli impianti di illuminazione artistica delle facciate delle due chiese-basiliche più importanti della cittadina iblea è stato finanziato dalla Regione. C’è attesa per l’effetto luminario che darà questo impianto di luci artistiche di cui sarà dotata la basilica di Santa Maria Maggiore e che arriva ad un mese dalle festività pasquali.
