Ispica Running protagonista a Catania

La Ispica Running si è confermata società da alti livelli con atleti che riescono a scrivere la loro storia nelle gare in cui partecipano. Le ultime due gare sono state a Catania ieri con la “Naturosa” che con la Naturosa Half Marathon che hanno chiuso la stagione agonistica 2025 in Sicilia. La società ispicese ha preso parte in massa sia alla mezza maratona sul tracciato di 21 km e sia alla Naturosa su un percorso di 10 km. In saccoccia hanno messo sono solo ottimi risultati ma soprattutto piazzamenti di rilievo. Nella 21 km, a rappresentare degnamente i colori di Ispica Running è stato Orazio Gisabella (SM60), autore di una prova solida e di grande esperienza: per lui un eccellente 1:37:00, tempo che gli è valso il 6° posto di categoria. Alle sue spalle Pietro Carbonaro (SM40), che ha chiuso la gara in 1:44:49, confermando continuità e determinazione. Molto partecipata la Naturosa 10 km 2025, dove gli atleti ispicesi si sono distinti per numero e qualità delle prestazioni. A spiccare è stato Corrado Giliberto (SM60), che ha tagliato il traguardo in 48:33, conquistando il 6° posto di categoria. A seguire Davide Frazzetto (SM) in 49:33, Andrea Leonardi (SM45) in 50:18, Ignazio D’Andrea (SM50) in 51:20, Giuseppe Cavallo (SM55) in 53:35, Carlo Peluso (SM50) in 55:55, Giovanna D’Andrea (SF50) in 59:18, Giuseppe Pitino SM60 in 59:18, Francesco Sicali (SM60) in 59:31, Salvo Cormaci (SM65) e Maurizio Forte (SM50) entrambi in 59:43, Rosario Molino in 1:00:41. “Si è chiuso nel migliore dei modi il 2025 – commentano i responsabili della ASD Ispica Running – è stato un anno ricco di soddisfazioni, partecipazione e di crescita. Lo sguardo è già rivolto al futuro: il prossimo appuntamento è fissato per il 6 gennaio a Catania con la suggestiva Run2Castles su un percorso che và da Aci Castello al Castello Ursino”.





