Ispica: progetto “Gattopardo”. Lavori per oltre 1 milione di euro per recuperare gli immobili rurali della zona 167

Il progetto “Gattopardo”, che ha come obiettivo il recupero degli immobili rustici abbandonati nella zona 167 di Ispica, è ormai in dirittura d’arrivo. Il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto stanno portando avanti un tour tra i diversi cantieri attivi nella città per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori. Il costo totale dei lavori è di 1.294.000 euro.

Il progetto

Il progetto include non solo il recupero degli edifici abbandonati, ma anche la creazione di un campetto all’aperto e un piccolo parco giochi per i bambini. Queste iniziative mirano a rivitalizzare un’area da tempo trascurata. Il sindaco ha inoltre sottolineato che, una volta completato il progetto, l’opera restituirà decoro a una zona della città, la 167, che spesso è stata trascurata, ma che adesso riceverà l’attenzione che merita.

