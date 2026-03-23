Ispica inaugura il “Balcone Rupestre”: nuova passeggiata panoramica tra natura, storia e turismo

Un nuovo spazio urbano restituito alla città e destinato a diventare uno dei punti panoramici più affascinanti del territorio. È stato inaugurato a Ispica il “Balcone Rupestre”, un intervento realizzato grazie ai fondi del PNRR per un importo complessivo di 1.540.000 euro, pensato per valorizzare uno dei contesti naturalistici più suggestivi del sud-est siciliano.

Il percorso panoramico, definito dal soprintendente Antonio De Marco come il “paradiso rupestre”, rappresenta un punto di collegamento simbolico e fisico tra la Cava e il centro urbano, un’opera capace di unire storia, paesaggio e sviluppo turistico.

Una passeggiata tra natura, sport e socialità

Il nuovo percorso offre ai cittadini e ai visitatori uno spazio pensato per il tempo libero e la fruizione del paesaggio. Lungo la passeggiata sono stati realizzati orti urbani, aree giochi per bambini, spazi fitness, chioschi, panchine e tavoli, oltre a un’area dedicata allo sgambettamento dei cani.

Il tutto immerso in uno scenario naturale di grande fascino, con un panorama mozzafiato sulla valle della Cava, che rende il balcone uno dei punti più suggestivi dell’intero territorio ibleo.

Una cerimonia partecipata dalla comunità

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerose autorità civili, tecniche e religiose che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Presente Don Antonio Forgione, vicario foraneo, insieme al soprintendente di Ragusa Nino De Marco, che ha collaborato al progetto insieme all’archeologo Saverio Scerra e all’avvocato Alessio Santacroce.

Hanno preso parte all’iniziativa anche gli alunni degli istituti “Leonardo da Vinci” e “Padre Pio da Pietrelcina”, accompagnati dai rispettivi dirigenti scolastici e insegnanti. Una presenza particolarmente apprezzata che ha dato alla cerimonia un forte valore simbolico legato alle nuove generazioni.

Un tassello del progetto di sviluppo turistico della città

Il Balcone Rupestre rientra in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio e di rilancio turistico della città.

Tra gli interventi in programma o già avviati figurano l’illuminazione delle chiese e dei palazzi storici, l’apertura del primo museo cittadino, la riapertura del Parco Forza e la realizzazione della nuova piazza a Santa Maria del Focallo.

Un sistema di opere che, secondo l’amministrazione comunale, mira a costruire una rete di attrazioni culturali, paesaggistiche e urbane in grado di rafforzare l’identità turistica della città.

L’appello dell’amministrazione ai cittadini

Al termine della cerimonia, il sindaco Leontini e l’assessore Dibenedetto hanno rivolto un messaggio alla comunità invitando i cittadini a vivere e custodire il nuovo spazio.

«Noi abbiamo fatto la nostra parte – hanno dichiarato – adesso consegniamo quest’opera alla città. I cittadini devono viverla e custodirla. È il momento di riappropriarci dei nostri spazi».

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