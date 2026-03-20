Ispica al voto: Serafino Arena è il quarto candidato in attesa del “pass” di Controcorrente

Dopo i tre nomi ufficializzati nei giorni scorsi ne arriva un quarto sul quale si attende il “pass” del movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera. E’ il consigliere comunale uscente Serafino Arena che, con una sua nota, afferma di mettere a disposizione la sua candidatura a sindaco di Ispica affidando la decisione alla valutazione della segreteria regionale del movimento e del campo largo. “Ho mandato ai vertici del movimento Controcorrente, la decisione di mettere a disposizione la mia candidatura a sindaco – afferma Serafino Arena – consapevole che serve un assoluto cambio di passo. In attesa di un riscontro dal segretario regionale Lo Verde, auspichiamo che il nostro leader Ismaele La Vardera possa accettare questa mia disponibilità. Candidatura che metto nelle mani anche del campo largo, uniamoci insieme possiamo vincere”. Una disponibilità nata dall’amore per la sua città che il consigliere comunale uscente non nasconde.

Elezioni il 24 e 25 maggio nell’unico Comune della provincia di Ragusa in cui si vota per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

Ad oggi sono tre i nomi ufficiali alla poltrona di sindaco: Tonino Cafisi che corre per Fratelli d’Italia e che è stato presentato lo scorso 16 marzo alla presenza della deputazione regionale e nazionale del partito di Giorgia Meloni; Pierenzo Muraglie, già sindaco di Ispica e vicino al deputato regionale Ignazio Abbate ed alla sua Dc; Angelo Galifi, consigliere provinciale ed esponente di Mpa-Grande Sicilia sostenuto da Forza Italia. Il nome di Galifi (la sua presentazione è attesa per domani) è arrivato dopo la rinuncia di Innocenzo Leontini, attuale primo cittadino, a non ricandidarsi alla massima carica amministrativa e che sostiene Galifi in questa corsa. Non appena arriva il consenso su Serafino Arena salirebbero a quattro i candidati a sindaco. Dal campo progressista al momento nessun segnale. Si lavora per un nome di unità che metta assieme le forze di questa area.

© Riproduzione riservata