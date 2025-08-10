Isola ecologica a Jungi, protesta degli abitanti mentre il Comune di Scicli rassicura sulla gestione. Ecco pro e contro

Le proteste da giorni diventano sempre più forti. E’ impossibile che in viale dei Fiori, al villaggio Jungi, possa nascere un’isola ecologica: questo è quello che gridano a voce alta gli abitanti in un momento in cui, estate piena, si rischiano di calare dall’alto iniziative non gradite dagli abitanti. L’Amministrazione interviene, rassicura e spiega che la decisione di installare un’isola ecologica in viale dei Fiori a Jungi è stata assunta dalla precedente amministrazione nel 2022.

“La vera preoccupazione, non dichiarata, è che si possa trasformare in una sorta di discarica urbana. Nulla di più improbabile – interviene così la giunta Marino – c’è questa remora non detta dietro le perplessità avanzate da alcuni residenti che chiedono di spostare altrove la costruenda isola ecologica.

Nulla è più improbabile della nascita di un luogo di degrado anziché di pubblico servizio. La scelta di allocare in via dei Fiori l’isola ecologica è della precedente amministrazione (delibera n.26 del 3 marzo 2022) e risponde all’esigenza di dare un servizio importante al quartiere Jungi, il più popoloso di Scicli. L’isola ecologica sarà videosorvegliata, vi si accederà con la tessera sanitaria, non sarà possibile conferire l’umido e l’indifferenziato e quindi non vi è alcun rischio di cattivi odori e fastidi dalla presenza di rifiuti organici per i residenti.

Nell’isola saranno conferiti Raee, plastica, indumenti, carta, cartone, tutti rifiuti non organici.La felicissima esperienza delle macchine mangiaplastica dimostra che questi presidi non diventano mai sede di discariche o di abbandono di rifiuti. Resta il fatto che l’isola sarà presidiata da telecamere e accessi controllati. Le preoccupazioni non dette di alcuni residenti sono davvero eccessive”. foto di repertorio

