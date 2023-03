Io l’ho (s)vista così: Virtus vittoriosa e palazzetto pieno

Continua lo strano gioco tra la Virus e i suoi tifosi; indovina a che ora e in che giorno gioca la squadra! Siamo in tempo di elezioni (primo cittadino) perciò al Palazama si sfila, tutti presenti i candidati… e fanno numero! Prima della partita premiato da Divergent, Mistery-Man, come miglior giocatore del mese di febbraio della serie B. Poi stendiamo un silenzio “misericordioso” sulla sua partita, diciamo che l’infortunio, subito da Mistery, lo sta per ora condizionando. La nota positiva è che ha fine gara non ha dovuto restituire il trofeo!

Voto condotta: vacanza.

Capitan Sorren-tiro scambia la partita per una gara di tuffi! Ogni canestro alza il coefficiente di difficoltà, il risultato però è sempre lo stesso, ingresso in acqua (nel canestro) perfetto. La statistica che sorprende è il cinque su cinque (5/5) da due punti. Sorprende perché non sarebbe specialità della casa, probabilmente l’età fa ingegno e avvedutezza. Qualche volta è rimasto sui blocchi in difesa… ma anche questa è specialità della casa. più di un terzo dei punti li mette a segno lui.

Voto condotta: provvidenziale.

L’altro “più di un terzo” lo scrive a referto Giovannino 29 Bellezze! In arte però solo sette (7). La novità, anche per lui sono le conclusioni da due punti e i tiri liberi tirati. Durante la partita prova anche a innescare Mistery ma non ottiene il desiderato e allora finalizza lui. Ultimo quarto da eroe Greco, a cui fanno eco, trascinate dalle sue giocate, le muse in tribuna. A volte in difesa riposa, questo si può fare se in attacco sei quasi perfetto, altrimenti può essere che l’avversario non sia del tuo stesso avviso e ti metta sotto pressione. Cinque rimbalzi per una guardia sono un bel bottino, probabile che sia un riposo vigile!

Voto condotta: propizio!