Io l’ho (s)vista così: uno scontro epico. Oltre lo Stretto

Le navi galliche di Asterix, con fare bellicoso, attraversano lo stretto di Messina per uno scontro che diventerà epico con l’incedere della battaglia sportiva.

Andiamo con vigore all’attacco nei primi due quarti, ma veniamo respinti con altrettanto veemenza quasi sopraffatti dal nostro stesso impeto. Terzo quarto Asterix cambia tattica, inizia un “furioso” corpo a corpo che ci fa riguadagnare le posizioni perdute e ci porta, per la prima volta, a fare breccia nelle file avversarie, i reggini provano con “l’nduja” ma ormai è troppo tardi! Finisce nel supplementare a colpi di tiri liberi e la Virus vince.Voto Condotta; illeso



C’era un ex in questa partita e da ex si comporta, nei primi minuti, dei dodici punti segnati dalla Virus, ben nove (9) sono suoi, peccato che dopo sei minuti e trenta di gioco, si carichi di tre falli, sarà rimesso in campo, prima della fine del secondo quarto, giusto per commettere il quarto.

Gaefranco detto Tano, spauracchio dei reggini che ne conoscevano le qualità, rientra e riesce (come un pendolo) nell’ultimo quarto di gioco, gioca solo diciotto (18) minuti durante i quali riesce a mettere a segno quindici (15) punti, quasi un punto a minuto. All’inizio della tenzone mette al tappeto, in venti secondi, due avversari….non male!Voto condotta; raro



Una parola per “Mezza Parola”, quello che era un giocatore da fiammate devastanti, si stà trasformando in un giocatore che “cuoce gli avversari a fuoco lento”. E’ lui che mette la museruola, nell’epilogo finale, al loro attaccante più pericoloso (Davide Marchini), prima aveva messo una tripla di strategica importanza per non far scappare i Reggini nel punteggio. La casella rimbalzi dice otto, quella dei minuti addirittura trentacinque (35), quella dell’utilità non esiste ma sarebbe stracolma!Voto condotta; rarissimo

P.S. mi sono accorto, vedendo la partita, che la Virus ha un nuovo giocatore…alla prossima!