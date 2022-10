Io l’ho (s)vista così! Truppe galliche in campo. A cura di Gianni Lambruschi

Le truppe Galliche di Asterix Bocchino, soccombono innanzi alle barricate del Prosecco di San Vendemiano, non ci resta altro che tornarcene al Nero D’Avola. Defezioni importanti tra i Galli di Asterix, oltre al solito Simon, anche il Top Scorer della Virtus al secolo G7B (Ianelli) da forfait, problemi lombari lo costringono a sventolare l’asciugamano dalla panchina e niente più.

Asterix prova la zona nel primo quarto per contrastare l’attacco dell’avversario ma in attacco non riusciamo a controbattere le folate dei Sanvedemianesi.

Le rotazioni sono corte e in panchina si intravedono più maglie dello staff che maglie da gioco.

Obelix Di Gregorio brandisce la lavagnetta come una spada, ma non riesce ad infilzare nè amici nè tantomeno, nemici. Dura la vita dell’assistente, Obelix deve istruire i “giocatori” che rientrano dal campo di battaglia in modo che siano più pronti nel momento del rientro nella tenzone. Conciliaboli con Asterix e un altro breve tentativo di zona a poche istanti dalla fine subito punito da un tiro dal gomito (paraggi del tiro libero). Forse Mistery andava coinvolto di più? Chi lo sa! Bisognava essere sul posto per saperne di più.



Molto più laborioso l’apporto di Enigma Valerio, anch’ella di fogli bianchi munita, (fogli bianchi di Berlusconiana memoria), ogni tanto compare la sua chioma dalle pubblicità nel tentativo di dare un suggerimento ai giocatori, proviamo a indovinare: magari una difesa più accorta? Enigma è la stratega del gruppo, tante volte, però, la strategia si “nutre” con varianti e opzioni, per fare ciò servono giocatori sani!Voto condotta; a volte SU a volte GIU’… e questo lo decidono i giocatori.