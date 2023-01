Io l’ho (s)vista così: Palermo in gita, la Virtus domina

Vedendo Palermo, ho la conferma che il campionato di serie B a sessantaquattro (64) squadre, sia uscito dalla mente di qualcuno che voleva affossare la pallacanestro, una mente, molto probabilmente, disturbata. Palermo rinuncia alla trasferta di Mestre e chiede aiuto ad eventuali sponsor, praticamente una elemosina e infatti… A Ragusa vengono ma l’impressione è che non siano mai scesi dal pullman. Allungo il “brodo” per poi parlare di Mezza Parola Simon, un giocatore completamente diverso dall’inizio del campionato, affidabile in difesa, equilibrato nella gestione della palla in attacco e sempre pronto ad accendere il pubblico.

Voto Condotta; c’è.

Ci pensa lui il capitan Sorren-tiro, cento per cento (100/100) al tiro, così inizia la tenzone con un cipiglio che toglie ogni speranza ai Palermitani. Sbaglierà solo l’ultimo tentativo a operazione già conclusa. Sorren-tiro aveva rimesso il piede in campo già nella trasferta di Monfalcone, ma aveva dovuto, malvolentieri, ritorglielo, sicuramente i cavalli di razza sono fatti per le corse e poco per gli allenamenti, tutto il girone di ritorno attende il capitano e le sue scorribande.

Voto condotta; c’è.

Super Pippo butta giù un paio di arachidi, risfodera il mantello e svolazza di nuovo sul parquet, undici (11) punti in nove (9) minuti, convegno contro degli “scappati di casa”, ma la palla nel canestro bisogna in ogni caso metterla compreso 1/1 da tre punti.

Voto condotta; ci sarebbe!

P.S. Mason Rocca Illinois… Stati Uniti e non Argentino….chi ha orecchie per intendere intenda.