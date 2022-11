Io l’ho (s)vista così! PalaPadua mura nemiche. A cura di Gianni Lambruschi

26 Novembre ore 20.30 un ridotto gruppo di appassionati Virtus, invece che uscire per il “giro pizza” del sabato sera, varca le porte del PalaPadua per assistere all’incontro Virtus Ragusa vs Lissone Brianza Basket, questo basterebbe per regalare loro una vittoria …tra le mura “nemiche”.

Esordio nel quintetto iniziale di Bo(o)mbastica Zanetti in missione speciale, per tenere a bada il bomber avversario Fabio Bugatti. La marcatura speciale riesce, un po’ pigro Bugatti nel giocare senza palla e i denti di Bo(o)mbastic non gli lasciano scampo. In attacco però, Bo non incide, neppure con tutto lo spazio di questo mondo concessogli dagli avversari, pasticcia e…pasticcini.

Voto condotta: molto rivedibile.

GaeFranco-Tano parte per mangiarsi gli avversari ma finisce per mangiarsi un sacco di canestri. Sempre combattente nella ricerca della posizione in attacco. Primi venti minuti di tanta confusione agonistica. Tutt’altra musica nei secondi venti dove trascina la sua truppa all’aggancio e all’insperato sorpasso dell’avversario. Rimbalzi uno contro uno, contropiedi e ancora molta presenza nel prendere posizione in attacco…e un relativo fallo. Impreciso da fuori ma sempre pronto ad attaccare il canestro.

Voto condotta: salvato.

Si rivede Topolino Festinese (stante l’indisposizione di Raptus) segnali buoni che indicano una sua crescita e una richiesta di essere più impiegato. Pasticcia con il tiro dovendosi prendere un paio di patate bollenti che i compagni, gli scaricano senza pietà alcuna. Nel lavoro “sporco” è molto utile probabilmente al tiro, lotta contro qualche fantasma che non lo lascia tranquillo. Visto il suo ridotto impiego, per adesso il suo compito è aiutare a vincere le partite…il problema è dove stanno quelli che deve aiutare?

Voto condotta: affidabile