Io l’ho (s)vista così: la Virtus sprofonda in piena “Macumba”

Ricapitoliamo la situazione della Virus sprofondata in piena “Macumba”.

Sorren-tiro attaccante con molti punti nelle mani…infortunato.

Gaefranco detto Tano, attaccante con molti punti nelle mani…infortunato

Misterry-Man attaccante con molti punti nelle mani…infortunato.

A questo punto mi rivolgo a Provvisorio (Calvi), ragazzo sono disposto a promuoverti a Definitivo ma devi fare come hai fatto prima che l’amica di Grosseto, si inventasse il quinto fallo, attacca il canestro hai buone mani, servono punti altrimenti non arriviamo a sessanta.

Voto condotta: rivedibile.

Topolino-Festinese, richiamato dal parcheggio dove era stato sistemato dopo l’ennesimo infortunio, mette la sua solita “energia pulita”, in quanto ne è portatore sano. Manca un po’ di abitudine a stare in campo, ma quella si rimedia giocando, le alternative stanno in infermeria.

Perciò ragazzo tieni le scarpe e le stringhe in ordine, è tornato il tuo momento.

Voto condotta: pronto.

Ora manca G7B, quel top scorer delle prime giornate, assoluto protagonista dell’attacco Ibleo.

Nelle ultime giornate rivelatosi la mente del braccio armato, che risponde al nome di Misterry Man. Speriamo che il suo infortunio sia risolvibile, attendiamo il comunicato stampa (sempre tempestivo) della società, per essere rassicurati. Comunque ora G7B dovrà esere la mente del proprio braccio, come in alcune occasioni anche a Orzinuovi, capace di segnare da tre, oppure in grado di procurarsi i tiri liberi.

Voto condotta: attendiamo.