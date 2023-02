Io l’ho (s)vista così: La Virtus al completo vince e diverte

“Il fato ” prende il “fato” dà; basta avere pazienza e lungimiranza. Torna al completo la Virus e vanno in pezzi squadre come Palermo e Vicenza (non c’è ordine geografico nella sfiga). Siamo di fronte a un nuovo giocatore, Provvisorio-Calvi, d’ora in poi solo Provvisorio! Egli difende, a rimbalzo fa tagliafuori, non spreca in attacco e aiuta i compagni. Di questi tempi merce rara, non solo sul campo di basket ma anche fuori. Non è un giocatore da fuochi d’artifizio, d’altra parte nella Virus non mancano. Perciò non “apparisce” ma completa le evoluzioni degli altri, baricentro basso, un due metri atipico che può muoversi velocemente come quelli più piccoli di lui.

Voto condotta; ci stà!

Mistery-man sistema la faccenda Vicenza nei primi minuti. Apre le marcature, serve un assist, gioca finalmente con insistenza da casa sua (leggi post basso), la notizia è che tenta la prima tripla soltanto a dieci secondi dalla fine del primo quarto. Sul ventiquattro pari finisce la partita, “tutto il resto è noia” direbbe Califano, Mistery rimane in campo trentasei (36) minuti e confeziona ventisei (26) punti, ogni tanto litiga con le proprie caviglie ma rimedia i tiri liberi. Per onestà di cronaca diciamo che gli avversari di Vicenza, questioni morfologiche, lo guardavano dal basso verso l’alto.

Voto condotta; presente.

Altro stakanovista del “pavimento di legno” Vicentino è stato Mimo, per lui trentaquattro (34) minuti di presenza sul campo, in una partita che dura meno di venti! Sempre più sicuro nel ruolo di regista, sembra che oltre ad essere invaghito della sua “musa”, cominci ad apprezzare il fatto di avere sempre nelle mani la palla. L’inizio del terzo quarto per Mimo è “burro”, lo affetta, lo scioglie e lo cucina a suo piacimento. Tira da casa di Sorren-Tiro e penetra senza lasciarsi toccare dalla margarina, il ball-handling non è più un problema, pressarlo può essere un suicidio!

Voto condotta; in crescita!