Io l’ho (s)vista così: la Befana davanti la panchina di Crema

La Befana vien di “sera” con la divisa tutta nera….si piazza in piedi davanti alla panchina di Crema etc…etc…

Salutiamo il ritorno di Mimo-Chessari che aiutato dalla sua Musa, presente in tribuna, in soli ventisei (26) minuti sul campo, confeziona la vittoria, per una Ragusa ancora natalizia. Mentre la Virtus stava scivolando verso una normale sconfitta, lui entra e da meno sei (6) prendendola per i capelli, la trascina al più uno finale, il tutto in poco meno di tre minuti. Voto condotta: provvidenziale.

Come la benzina vicino al fuoco si incendia, anche il nostro G7B, si accende con il rientro di Mimo-Chessari, si carica sulle sue possenti spalle, tutto il peso offensivo della squadra e impedisce ai suoi compagni, di affondare, poi a pochi minuti dalla fine, passa l’invisibile testimone, a Mimo-Chessari. Cento per cento sui tiri liberi (7/7) e quando vinci di un punto ogni tiro libero diventa di capitale importanza, venti di valutazione (20) la più alta della squadra 6/16 dal campo per un totale di 22 punti, torna così, a essere il top scorer della squadra. Voto condotta: ben tornato.



Ha fatto “molta legna” per tutti i 35 minuti che è stato in campo, così si usa dire di un giocatore che non ha statistiche eccezionali, ma porta alla squadra molta difesa, intensità in contropiede, presenza a rimbalzo, presenza sulle palle vaganti e tuffi per recuperarle, tutto lavoro per la squadra. Bo(o)mbastic si è meritato una bella doccia calda e tante pacche sulle spalle da parte dei compagni, poco importa lo 0/3 da tre punti, molto più importante 4/7 da due e 6 rimbalzi totali di cui due in attacco.Voto condotta: presente. P.S. un ringraziamento particolare da parte dei tifosi, all’allenatore avversario!