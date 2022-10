Io l’ho (s)vista così! Il mancato spritz

Purtroppo non è finita a colpi di Spritz. A Vicenza il costo varia da 2.50/3.50 mentre da noi si viaggia sui 5 euro; avremmo perso alla grande! A pallacanestro abbiamo vinto noi e buon merito va dato a RAPTUS Bogdan (Mlojevic).

La sua partita inizia dopo qualche minuto che calpesta il parquet, la palla si ferma nelle sue mani, si guarda intorno, nessuno sembra interessato, lui molto stancamente tira nel cesto e segna. Da quel momento stoppa, segna, subisce fallo e realizza 4/4 dalla linea della carità. Nel terzo quarto non rientra subito, quando lo rimettono i suoi Raptus sono più brevi e sbaglia anche un tiro libero, ma in compenso è sembre nel vivo dell’attacco. Voto in condotta: 9



Di bellezze nella prima partita ne fece almeno sette e così si ripetè nella seconda a Palermo, a questo punto non poteva che chiamarsi Giovannino (Ianelli) sette bellezze, che per comodità abbrevieremo a G7B. Così nella partita con i Vicentini, G7B si è fermato a due, cioè le prime due triple, scelte appropriate e canestri “puliti”. Dopo, tanta energia ma applicata nelle scelte e nei momenti meno opportuni. Comunque va rilevato che nella posizione di guardia il suo rendimento è aumentato notevolmente, probabilmente ci vorrà ancora qualche partita per fare in modo, che in quel ruolo, sia sempre più a suo agio.Voto condotta: insufficente.



Dalla panchina Superpippo (Valenti) si carica di arachidi in attesa del suo momento, quando gli toccherà sventolare il suo mantello rosso, su e giù per il campo. Nel frattempo, contro Vicenza, ha dovuto, suo malgrado, assistere al tentativo dei suoi compagni, di far crollare la squadra sotto i colpi del fuoco amico…tecnici…antisportivi…nervosismi…una volta si usava legarsi un drappo rosso al braccio per evitare che i commilitoni si sparassero fra di loro…non si arriverà a questo spero? Voto condotta : encomiabile.