Io l’ho (s)vista così: gli agnelli sono diventati leoni

“Ribellarsi e ribellarsi ancora finché gli agnelli non diventeranno leoni” sembra il motto della presidente Sabrina Sabatini, d’ora in avanti DIVERGENT. Ribellarsi alle sconfitte tenendo ben salda la “barra” a dritta, per tornare prima o poi in porto (vittoria). Così dopo un periodo terribile che portò la Virus vicina ad essere il fanalino di coda, ecco un filotto di tre vittorie, che diventa quattro nelle ultime cinque. Non è facile resistere alle tentazioni, neppure resistere alle facili soluzioni, non è facile investire (Calvi) quando il morale viaggia vicino all’asfalto. Divergent vince al pari dei giocatori. Ora la squadra può guardare alle sfide future con ambizione, solo Orzinuovi pare avere qualcosa in più, gli altri si facciano pure avanti; gli agnelli sono diventati leoni.

Voto condotta: perseverante

Mistery non può passare in silenzio, alcune cifre: nel terzo quarto il punteggio parziale dice Mistery Man tredici (13), San Vendemmiano quattro (4) e tutti a casa. Per verità di cronaca G7B gli mette in mano per cinque volte la palla da appoggiare dolcemente nel canestro, infatti sono cinque gli assist per G7B. Undici i rimbalzi per il Virus-pivottone, mentre 1/8 da tre punti che grida vendetta, non tanto per la percentuale quanto per le scelte. Troppo spesso dopo un solo passaggio.

Voto condotta: presente.

Sarò ripetitivo ma né più né meno come le prestazioni dei giocatori, così riparlo di Mimo in versione grande Mimo in tutti i sensi. Cade si rialza, allunga lo sguardo verso l’arbitro, strabuzza gli occhi…insomma tutto il repertorio! Però negli ultimi due quarti ne infila quindici che sommati ai sedici di Mistery fanno trentuno, quanto basta per tramutare San Vendemmiano in “San VendemmiATO”. Per la delizia degli statistici confeziona 7/8 nei tiri liberi.

Voto condotta: affidabile

P.S. Si rigraziano, sentitamente, i giocatori di San Vendemmiano per il 14 tiri liberi sbagliati.