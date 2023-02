Io l’ho (s)vista così: emozioni all’ora del tè per la Virtus Ragusa

Ore 17.00 al Palazama di Ragusa è l’ora del tè, ma con la bevanda calda non si servono pasticcini, bensì emozioni! Le serve per primo Canzonieri_Epifani, da oggi sarà rinominato TROTTOLINO! Sul meno quindici, grazie alla “stoltaggine” del coach avversario che piazza una zona incomprensibile dato il momento, piazza due triple e porta la Virus a un meno nove più accettabile dal punto di vista mentale. Poi attraversa un periodo abbastanza confusionario per rispuntare e segnare punti pesanti, nel tempo supplementare. Trottolino anche in difesa, però non sarebbe il caso!

Voto condotta: gradevole!

Anche G7B approfitta della “stolteria” del Mister avversario che piazza ancora la zona in due momenti nei quali sembra più un incoraggiamento per Ragusa nei periodi di difficoltà, che un arma offensiva. G7B colpisce, ricordandosi di essere stato il top scorer della squadra in diverse partite. Comunque questo serviva, questo è stato fatto. Più che buono nei tiri liberi, temerario nelle cadute, ma anche capace, finalmente, dall’esentarsi dai falli tecnici. Orfano di Mistery_man, con il quale aveva cominciato a tessere una tela interessante, si è prodigato per la patria.

Voto condotta: preciso

Topolino sbuca fuori dalla panchina e al primo tocco di palla fa centro. Per un certo periodo accumula più chilometri nel tratto panchina campo e ritorno, che nell’altro più interessante di campo_campo, poi si stabilizza! In difesa viene investito dai “Tir” avversari che se lo portano fino sotto canestro, poi decide di togliere la seggiola e appoggio al nemico, porta a casa un passi velenoso in un momento chiave. Topolino è energia e in campo si sente, in certi momenti dà l’impressione di essere ospite, ma si tratta di accumulare minuti di gioco.

Voto condotta: auspicabile!