“Io leggo perchè”, una sei giorni al “Quintino Cataudella” di Scicli per incentivare la lettura fra gli studenti

Non si fermano i percorsi formativi per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella” a Scicli. La nuova iniziativa, promossa dalla direzione scolastica retta dal preside Ento Giannone, prevede un calendario di incontri con inizio lunedì 6 novembre per finire l’11 di questo mese. Sono attività che l’Istituto ha organizzato nell’ambito del progetto “Io leggo perché”.

Il calendario delle attività promosse dall’Istituto scolastico su cui punta l’iniziativa.

Il 6 novembre, dalle 11.30 alle 13: Incontro con l’autore. Sarà presentato il saggio “Un incontro inaspettato” di Miriam Di Noto. Edito da Youcanprint è stato pubblicato il 16 marzo 2023. Lo scritto della Di Noto si fonde con un’esperienza di lettura de “Il Signore degli anelli” di Tolkien. L’autrice sarà intervistata da Gaetano Celestre, cultore dell’opera del famoso scrittore britannico. Coordinerà i lavori la docente Giusy Carnemolla.

Il 9 e 10 novembre, dalle 9 alle 11: Generazioni in gioco con i libri. Gara letteraria, con oggetto il romanzo di Alessandro D’Avenia “Ciò che inferno non è”, a cura delle docenti di Lettere delle classi seconde.

L’11 novembre dalle 9 alle 12: Invasioni letterarie. Proposta di un’antologia di letture sul tema “Diventare grandi con i libri” a cura del gruppo teatrale del “ Quintino Cataudella”, coordinato dalla docente Eliana Busacca. Prevista, nello stesso giorno, anche un’esposizione di libri dalle 10 alle 12, a cura di Lucia Miceli, proposti all’attenzione di studenti e studentesse dalla libreria Don Chisciotte di Scicli, con cui la scuola ha condiviso il gemellaggio.