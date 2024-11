Investito mentre era in sella alla sua bici: Procura dispone autopsia

di Giada Drocker – Verrà conferito venerdì dalla Procura di Ragusa l’incarico per effettuare l’autopsia sul corpo Ajaouj El Alami, 46 enne di origine marocchina che è deceduto lo scorso 2 novembre lungo la strada statale 115 Vittoria-Gela; saranno incaricati il medico legale Francesco Coco e il tossicologo forense Pietro Zuccarello. L’uomo era in sella alla sua bici quando per cause da accertare sarebbe stato investito da un 69enne originario di Gela, che è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. L’indagato si era poi presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri poco dopo il fatto. La parte offesa, il fratello della vittima, rappresentato dall’avvocato Massimo Garofalo nominerà come consulente di parte il medico legale Daniele Agnello. Il 46enne sarebbe deceduto sul colpo per i gravi traumi subìti. Foto di repertorio



