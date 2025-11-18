La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
Investe il fratello con la macchina: a giudizio per tentato omicidio
18 Nov 2025 17:37
Una famiglia coinvolta. Un uomo, 58enne, accusato del tentato omicidio del fratello di tre anni più grande, è a processo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa (Manenti, La Terra, Aprile). I fatti sono accaduti il 29 ottobre del 2022. Secondo quanto ricostruito in fase di indagine, l’uomo che è difeso dall’avvocato Giuseppe Aprile Carbone, avrebbe deliberatamente investito con la sua autovettura, il fratello che era in sella ad una bici elettrica. Alla base di quanto accaduto, ci sarebbero dei vecchi dissapori e invidie famigliari che si sarebbero acuiti anche a causa dello stato di salute precario dell’uomo, dovuto alla dipendenza dall’alcool. Il processo è iniziato con l’escussione dei primi testi della Procura (il pm è il sostituto Marco Rota). L’investimento è avvenuto in una strada interpoderale a Santa Croce Camerina e i soccorsi sono stati allertati dal titolare di una azienda agricola confinante con quella del figlio della vittima. L’uomo investito che è parte civile, rappresentato dall’avvocato Giovanni Mangione, ha subìto delle gravissime lesioni ad una gamba che non gli permettono più di lavorare.
© Riproduzione riservata