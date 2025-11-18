Investe il fratello con la macchina: a giudizio per tentato omicidio

Una famiglia coinvolta. Un uomo, 58enne, accusato del tentato omicidio del fratello di tre anni più grande, è a processo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa (Manenti, La Terra, Aprile). I fatti sono accaduti il 29 ottobre del 2022. Secondo quanto ricostruito in fase di indagine, l’uomo che è difeso dall’avvocato Giuseppe Aprile Carbone, avrebbe deliberatamente investito con la sua autovettura, il fratello che era in sella ad una bici elettrica. Alla base di quanto accaduto, ci sarebbero dei vecchi dissapori e invidie famigliari che si sarebbero acuiti anche a causa dello stato di salute precario dell’uomo, dovuto alla dipendenza dall’alcool. Il processo è iniziato con l’escussione dei primi testi della Procura (il pm è il sostituto Marco Rota). L’investimento è avvenuto in una strada interpoderale a Santa Croce Camerina e i soccorsi sono stati allertati dal titolare di una azienda agricola confinante con quella del figlio della vittima. L’uomo investito che è parte civile, rappresentato dall’avvocato Giovanni Mangione, ha subìto delle gravissime lesioni ad una gamba che non gli permettono più di lavorare.

