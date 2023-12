Invasione di campo durante una partita tra Gela e Modica: Daspo per un tifoso gelese

Ma non è l’unico tifoso a essere stato colpito da Daspo. Il Questore di Caltanissetta ha emesso tre provvedimenti nei confronti di tifosi di Gela per varie infrazioni legate a eventi sportivi. Due tifosi di Gela sono stati colpiti da un “daspo internazionale” a causa del loro coinvolgimento in un gruppo di tifosi italiani estremisti. Questi individui sono stati coinvolti in un episodio di lesioni ai danni degli stewards durante un incontro di calcio tra Spagna e Italia, avvenuto presso lo stadio De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi, nel corso della Nations League. Entrambi sono stati arrestati dalla Polizia olandese. A seguito di queste azioni, non potranno accedere a nessun impianto sportivo italiano e degli altri Stati membri dell’Unione Europea dove si disputano incontri di calcio per i prossimi cinque anni.