“International Music Masteclass & Festival a Chiaramonte Gulfi: 43 allievi da tutto il mondo

Chiaramonte Gulfi ospita la “International Music Masteclass & Festival”: dal 16 al 25agosto, con una formula originale e innovativa, la cittadina pedemontana sopiterà l’importante manifestazione musicale promossa da William Castaldi, trombettista originario di Chiaramonte Gulfi, che ha suonato nelle orchestre delle principali città europee: Rotterdam, Bruxelles, Goteborg e, per ultimo, la filarmonica di Erevan, in Armenia.

La cittadina ospiterà quattro masterclass destinate a studenti provenienti da tutto il mondo. Sono 43 gli iscritti che parteciperanno ai corsi che si terranno, nell’arco di 11 giorni. Provengono da vari paesi europei, ma anche da Israele, Australia, Giappone, Isole Fær Øer e altrti paesi. Per dieci giorni, gli studenti potranno seguire dei corsi di approfondimento guidati dai maggiori specialisti del settore.

I quattro campus e masterclass di tromba, trombone e corno

Il primo campus di tromba sarà tenuto da Alex Cesare Elia e William Castaldi, con la collaborazione della pianista Maria Eshpai. Si svolgerà dal 16 al 20 agosto 2023. Parteciperanno 15 allievi. Il secondo campus di tromba sarà guidato da Reinhold Fredrich e Kristian Steenstrup, con la collaborazione della pianista Eriko Takezawa. Si svolgerà dal 22 al 27 agosto. È destinato a 20 allievi

Previsto anche il campus di Trombone di Massimo La Rosa (per 15 allievi) e la masterclass di corno di Hans Van der Zanden con la collaborazione della pianista Anastasia Goldberg. Parteciperanno 12 allievi.

I concerti nella chiesa di san Filippo, con l’organo di Serassi Alleri (l’unico mai modificato)

Ad ospitare le masterclass saranno la chiesa di san Filippo, un edificio piccolo e di pregevole fattura, dove si trova un organo Serassi Alleri del 1700, l’unico esistente che non ha mai avuto interventi nel corso dei secoli (forse perchè destinato a una chiesa piccola) ma che, proprio per questo, ha mantenuto intatte le caratteristiche della grande famiglia di organari lombardi. Saranno disponibili anche la chiesetta di san Giuseppe e la Sala Sciascia, tutti nel centro storico. Le due chiese sono state messe a disposizione dalla parrocchia, il comune ha dato la disponibilità all’utilizzo della sala Sciascia.

William Castaldi, direttore artistico della rassegna, ha portato Chiaramonte i maggiori esponenti della musica mondiale nel campo della tromba, trombone e corno. Proprio per questo le Masterclass organizzate a Chiaramonte sono di grande richiamo specie per allievi già diplomati che si accingono a partecipare ad importanti concorsi internazionali.

Giunto alla 12° edizione, il festival sarà sostenuto dal comune con un piccolo impegno economico e con la disponibilità dei locali e della logistica. Il supporto organizzativo sarà garantito dalla Pro Loco e da Lucio Molè.

“Nonostante le difficoltà economiche abbiamo voluto dare un sostegno a questa manifestazione – ha spiegato la vicesindaco Elga Alescio – riteniamo che questo festival abbia una formula vincente che possa far conoscere Chiaramonte nel mondo , oltre ad avere una ricaduta importante per l’economia del territorio, soprattutto per la ristorazione e per le strutture ricettive”. Lucio Molè, presidente della Pro Loco, ha sottolineato il ruolo di supporto, ma anche la grande collaborazione con le istituzioni civili e religiose. “Abbiamo avuto la disponibilità delle due chiese e questo ci permetterà di realizzare questa manifestazione interamente nel centro storico. Per dieci giorni Chiaramonte respirerà e vivrà la musica”.

Masterclass a porte aperte e prove dei concerti negli angoli della città

Una formula vincente. Le Masterclass saranno “a porte aperte”. “Chiunque potrà entrare e assistere, ascoltare dal vivo consigli, le indicazioni dei maestri, anche le correzioni. Inoltre, tutte le sere fino al 20, dalle 19 alle 20 faremo delle “prove” in vari luoghi della città. Li sceglieremo e li decideremo poche ore prima e li comunicheremo attraverso i social. È veramente una grande opportunità per Chiaramonte. Io tengo tantissimo a questa iniziativa nella mia città. Dopo aver girato il mondo, tornerò in Italia. Da settembre suonerò nell’Orchestra del teatro di Cagliari”.

I momenti pubblici saranno tre concerti, ospitati tutti nella chiesa di San Filippo, dove l’acustica permette performance musicali di alto livello. Saranno tutti gratuiti. L’inizio è fissato alle ore 21.

Il 19 agosto è previsto “Novecento”, concerto per trombe e pianoforte “In memoriam avvocato Tommaso Beretta” (voluto dalla vedova del penalista scomparso, Tina Ansaldi). Il concerto sarà tenuto da William Castaldi, Alex Cesare Elia e Maria Ashpal a pianoforte ed organo. Il 20 agosto toccherà al “concerto ensemble di tormbe e corni”, saggio conclusivo della Masterclass. Si chiude il 25 agosto, con il concerto di tromba e pianoforte di Reinhold Friedrich (tromba) ed Eriko Takezawa (pianoforte).