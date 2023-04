Integrazione oraria per i lavoratori Asu del Comune di Modica

Per i 69 lavoratori Asu arriva l’integrazione per un massimo di 16 ore settimanali oltre alle 20 ore già previste. Sono nove i progetti che il Commissario straordinario Domenica Ficano ha approvato con un proprio atto deliberativo accogliendo la proposta dell’Ufficio volta ad applicare la direttiva dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con la quale fino al prossimo 31 dicembre viene autorizzato l’utilizzo del lavoratori con un ampliamento delle ore assegnate con procedente atto.

Sono progetti obiettivo che spaziano nei diversi settori amministrativi dell’ente di palazzo San Domenico.

Scadenza improrogabile dei progetti, approvati dalla struttura amministrativa, sarà quella del 31 dicembre 2023. L’integrazione oraria disposta ed autorizzata dalla Regione dovrà essere prestata in presenza nelle ore e nelle giornate settimanali indicate nel progetto obiettivo ad esempio il martedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 14 alle ore 18. Non è consentito effettuare lavoro agile cioè in smart working, neanche si potrà procedere nel recupero delle ore di integrazione non prestate. I lavoratori Asu che beneficiano di questa integrazione di 16 ore, oltre alle 20 già autorizzate, sono indicati nella delibera della giunta municipale del 31 gennaio 2022. Per essi era stata disposta la prosecuzione dell’attività socialmente utile dei 69 lavoratori fino al 31 dicembre

lavoratori fino al 31 dicembre 2023.