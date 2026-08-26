InTeatroAperto accende l’estate a Marina di Modica: Nek e PFM conquistano il pubblico

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Due grandi nomi della musica italiana, migliaia di spettatori e un’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” sempre più protagonista degli eventi estivi in Sicilia. È questo uno dei bilanci più significativi di “InTeatroAperto”, la rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, che ha portato a Marina di Modica musica, teatro e comicità, alternando artisti di rilievo nazionale alle realtà culturali del territorio.

Una programmazione che ha trovato nei concerti di PFM – Premiata Forneria Marconi e Nek due dei momenti più importanti di un’estate caratterizzata da una forte partecipazione di pubblico. Due spettacoli differenti per stile e generazioni di riferimento, ma accomunati dalla capacità di trasformare l’Auditorium Mediterraneo in un grande teatro a cielo aperto, con il mare a fare da suggestiva quinta scenografica.

PFM, cinquant’anni di musica e l’omaggio a Fabrizio De André

Con il “Doppia Traccia Tour”, la PFM ha accompagnato il pubblico attraverso oltre cinquant’anni di storia musicale. La band ha alternato i brani più rappresentativi del proprio repertorio all’omaggio a Fabrizio De André, riproponendo quell’incontro tra rock progressivo e canzone d’autore che ha segnato una stagione irripetibile della musica italiana.

Una serata capace di parlare a più generazioni e di riportare sul palco una storia musicale che continua a mantenere intatta la propria forza, trovando nella cornice di Marina di Modica un contesto particolarmente suggestivo.

Nek, tutto esaurito e un grande coro sotto le stelle

Ancora più forte la risposta del pubblico per Nek, protagonista di una serata da tutto esaurito con il suo “Nek Hits Live”. L’artista ha ripercorso oltre trent’anni di carriera, riportando sul palco alcuni dei brani più amati della sua discografia.

Da Laura non c’è a Lascia che io sia, passando per Se una regola c’è e Fatti avanti amore, l’Auditorium Mediterraneo si è trasformato in un enorme coro. Al fianco di Nek, Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria hanno contribuito a costruire una formazione essenziale, il Power Trio, capace di esaltare il rapporto diretto tra l’artista e il pubblico.

Una formula che ha confermato ancora una volta la forza della musica dal vivo e la sua capacità di mettere insieme generazioni differenti.

Non solo grandi concerti: la rassegna dà spazio al territorio

Ma il bilancio di InTeatroAperto non può essere legato soltanto ai grandi concerti. La rassegna ha infatti costruito un cartellone articolato, nel quale musica e comicità hanno dialogato con il teatro amatoriale e dialettale, offrendo spazio alle compagnie del territorio.

È questa una delle caratteristiche del progetto della Fondazione Teatro Garibaldi: utilizzare la stagione estiva non soltanto per portare a Modica artisti di richiamo nazionale, ma anche per valorizzare il patrimonio culturale e teatrale locale.

Il cartellone era stato inaugurato con Toti e Totino e il loro Eccoci Qua, mentre tra gli appuntamenti musicali ha trovato spazio anche “La Notte di Certe Notti”, concerto-evento della Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience con la partecipazione speciale di Federico Poggipollini.

Spazio anche alla comicità di Roberto Lipari, protagonista di L’ultimo spettacolo, dopo il successo ottenuto nei mesi precedenti al Teatro Garibaldi.

Il teatro siciliano protagonista ad agosto e settembre

La rassegna non si ferma e prosegue con gli appuntamenti dedicati al teatro amatoriale e dialettale. Il 28 agosto alle 21, all’Atrio Comunale di Modica, sarà protagonista la Compagnia Ciuri ri Maj con Annata ricca massaru cuntentu.

La commedia, liberamente tratta dall’opera di Nino Martoglio, porta in scena una masseria in fermento durante il periodo della vendemmia, popolata da personaggi e situazioni che recuperano il linguaggio e l’ironia della tradizione teatrale siciliana.

Il 6 settembre, sempre all’Atrio Comunale di Modica, toccherà alla Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo, diretta da Nele Pluchino, con I Commedianti: uomini devoti e donne pie di Pippo Spampinato.

Travestimenti, equivoci e situazioni paradossali sono gli ingredienti di una commedia che racconta con ironia le disavventure di un uomo alle prese con difficoltà economiche e con una singolare rappresentazione teatrale improvvisata tra le mura domestiche.

“Fumo negli occhi” chiuderà una rassegna sempre più lunga

A chiudere il programma sarà la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi con Fumo negli occhi. Lo spettacolo, inizialmente previsto in altra data e successivamente rinviato al 12 settembre, rappresenterà l’ultimo appuntamento della rassegna. I biglietti già acquistati resteranno validi.

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