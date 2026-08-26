A Ragusa spettacolo e solidarietà: il Lions Club sostiene il Centro Risvegli Ibleo

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Una serata di teatro, cultura e solidarietà per trasformare il divertimento in un aiuto concreto alle famiglie. È questo lo spirito di “Risvegli”, lo spettacolo organizzato dal Lions Club Ragusa Host per sostenere il Centro Risvegli Ibleo e contribuire, in particolare, alla realizzazione di una casa di accoglienza destinata alle famiglie.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre alle 20.30, nella suggestiva cornice del Parco Alessandro Licitra di Ragusa, dove andrà in scena lo spettacolo de “I Sonnambuli”, il club letterario notturno andante, progetto di Fabio Manenti e Michele Arezzo.

Teatro e solidarietà per il Centro Risvegli Ibleo

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: accendere i riflettori su una realtà sanitaria di grande importanza per il territorio ibleo e sostenere un progetto che guarda direttamente alle esigenze delle famiglie.

Il Centro Risvegli Ibleo, presieduto dal dottor Mariano Conticello, rappresenta infatti un punto di riferimento per persone e nuclei familiari che affrontano percorsi particolarmente complessi. La raccolta fondi della serata sarà destinata a contribuire alla realizzazione di una casa di accoglienza per le famiglie, un progetto sul quale sono riposte importanti aspettative.

Sul palco arrivano “I Sonnambuli”

A rendere speciale la serata sarà lo spettacolo de I Sonnambuli, il club letterario notturno andante di Fabio Manenti e Michele Arezzo. Teatro e cultura diventeranno così gli strumenti attraverso i quali veicolare un messaggio di attenzione e partecipazione verso la comunità.

Una formula che mette insieme intrattenimento e impegno sociale, trasformando una serata di spettacolo in un’occasione concreta per sostenere chi vive quotidianamente situazioni difficili.

“Risvegliare attenzione e partecipazione”

Il significato dell’iniziativa viene sottolineato dalla presidente del Lions Club Ragusa Host, Ornella Licitra, che lega l’appuntamento alla vocazione al servizio dell’associazione.

“Per il Lions Club Ragusa Host, l’appuntamento rinnova il valore del servizio e della solidarietà che caratterizza l’attività dell’associazione: una serata per divertirsi, ma soprattutto per ‘risvegliare’ attenzione e partecipazione verso una realtà sanitaria di grande rilevanza per il territorio”, dichiara Licitra.

E proprio il titolo “Risvegli” diventa il filo conduttore dell’evento: un invito a non lasciare nell’ombra le necessità delle famiglie e a trasformare la partecipazione in un sostegno concreto.

Parte del ricavato anche alla Lions Clubs International Foundation e alla MK Onlus

Il ricavato della serata sarà destinato principalmente al progetto del Centro Risvegli Ibleo. Una parte della raccolta sarà inoltre devoluta alle attività benefiche della Lions Clubs International Foundation e della MK Onlus.

L’iniziativa assume così una dimensione più ampia, mettendo insieme il sostegno a un progetto fortemente legato al territorio e l’impegno verso altre attività di carattere benefico.

Appuntamento il 2 settembre al Parco Alessandro Licitra

Il pubblico potrà assistere allo spettacolo con un biglietto d’ingresso di 12 euro. L’appuntamento è per mercoledì 2 settembre alle 20.30 al Parco Alessandro Licitra di Ragusa.

Una serata nella quale lo spettacolo diventa strumento di solidarietà e nella quale ogni presenza può contribuire alla realizzazione di un progetto importante per le famiglie. Perché, questa volta, “Risvegli” non è soltanto il titolo di uno spettacolo: è soprattutto un invito alla comunità a partecipare e a sostenere concretamente il Centro Risvegli Ibleo.

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