Passione, desiderio e scandalo: La Lupa di Verga torna in scena a Marina di Ragusa

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Le Verghiane Ragusa riportano in scena uno dei testi più intensi e controversi di Giovanni Verga. Il 26 agosto, alle 21.30, l’Istituto Sacro Cuore di Marina di Ragusa ospiterà in esclusiva La Lupa, spettacolo tra i più apprezzati del progetto teatrale che dal 2019 porta l’universo verghiano in luoghi capaci di dialogare con la memoria, il paesaggio e le atmosfere della Sicilia.

Nato con l’obiettivo di trasformare le opere di Verga in esperienze teatrali immersive, il progetto mette in relazione il verismo con il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio ibleo. Il pubblico non assiste semplicemente alla rappresentazione, ma viene coinvolto in un rapporto ravvicinato con gli interpreti, la musica e lo spazio scenico, diventando parte integrante dell’esperienza.

La Lupa, una storia di desiderio e conflitto

Al centro del nuovo appuntamento c’è La Lupa, una delle novelle più celebri di Giovanni Verga e una storia nella quale desiderio, passione, ossessione e convenzioni sociali si intrecciano fino a raggiungere una tensione drammatica potentissima.

La protagonista torna sulla scena con tutta la sua forza, conservando la durezza e la dimensione passionale del testo originale, ma attraverso una rilettura contemporanea pensata per restituire al pubblico la complessità dei personaggi e il conflitto che attraversa la vicenda.

È uno spettacolo che punta dunque sull’impatto diretto della narrazione e sulla vicinanza tra attori e spettatori, elementi che caratterizzano il percorso delle Verghiane e che hanno già portato La Lupa davanti a oltre diecimila spettatori.

La regia di Lorenzo Muscoso

A firmare la regia è Lorenzo Muscoso, da anni impegnato nella reinterpretazione dell’universo di Giovanni Verga attraverso adattamenti capaci di confrontarsi con i linguaggi della scena contemporanea.

La sua direzione costruisce un ponte tra la scrittura verista e un teatro fisico e immersivo, nel quale lo spazio assume un ruolo centrale e contribuisce alla costruzione delle atmosfere della novella.

Giuseppina Vivera è la Lupa

A interpretare la protagonista sarà Giuseppina Vivera, chiamata a dare corpo a una delle figure femminili più potenti della letteratura verghiana. Con lei sul palco ci saranno Adriano Gurrieri nel ruolo di Nanni Lasca, Germano Martorana in quello di Malerba, Greta D’Antonio nei panni di Maricchia e Alessandro Campo nel ruolo di Bruno.

La narrazione sarà affidata a Giovanni Migliorisi, mentre le musiche dal vivo saranno eseguite da Riccardo Gerbino, con percussioni e tamburi che accompagneranno la rappresentazione contribuendo a creare la tensione emotiva e il ritmo della vicenda.

Un teatro che dialoga con i luoghi della Sicilia

La scelta dell’Istituto Sacro Cuore di Marina di Ragusa si inserisce nella filosofia delle Verghiane, che dal 2019 costruiscono un percorso teatrale in cui le opere di Verga incontrano i luoghi del territorio ibleo.

Il risultato è un’esperienza che supera la tradizionale distanza tra palcoscenico e platea e punta a trasformare ogni spazio in parte integrante della rappresentazione. Il verismo incontra così il patrimonio siciliano, creando un dialogo tra letteratura, teatro, memoria e identità del territorio.

Appuntamento il 26 agosto a Marina di Ragusa

L’appuntamento con La Lupa è fissato per il 26 agosto alle 21.30 all’Istituto Sacro Cuore di Marina di Ragusa. Lo spettacolo è prodotto da Dreamworld Pictures e Verga100.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale verghiane.it.

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