Insegnare nelle scuole di Ragusa percorsi di educazione sessuale e affettiva. La proposta

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Ragusa, Peppe Calabrese e Mario Chiavola, hanno presentato una mozione al Consiglio comunale per l’introduzione di percorsi di educazione sessuale, affettiva e alle differenze nelle scuole del territorio. Questa proposta va in contrasto con la risoluzione Sasso, approvata in Commissione Cultura della Camera, che mira a limitare tali insegnamenti.

Perchè insegnare l’educazione sessuale e affettiva

Secondo i consiglieri, l’educazione sessuale e affettiva è un diritto riconosciuto a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Hanno sottolineato come questi percorsi siano fondamentali per prevenire fenomeni di violenza di genere, bullismo e discriminazione.

La mozione chiede all’Amministrazione comunale di formare docenti e personale educativo per creare o potenziare percorsi di educazione sessuale, affettiva e alle differenze, con un focus particolare su tematiche come il consenso e la prevenzione della violenza di genere. Inoltre, viene proposta l’istituzione di un tavolo di coordinamento tra scuole, centri antiviolenza e associazioni per promuovere iniziative efficaci.

I consiglieri concludono auspicando che Ragusa possa diventare un esempio a livello nazionale, adottando politiche educative innovative e inclusive a beneficio delle nuove generazioni.

