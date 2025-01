Inizia con tre punti il nuovo anno del Modica Calcio che ha vinto contro la Leonzio

Inizia con una vittoria il nuovo anno del Modica Calcio, con un gol di Idoyaga la formazione rossoblu doma la Leonzio e tiene il ritmo della prima della classe, sfruttando risultati favorevoli dagli altri campi.

Primo tempo di alta intensità tra le due formazioni che hanno iniziato a spingere dal 8’ con i padroni di casa che ci provano grazie ad una conclusione di Palmisano da fuori, sul pallone si avventa Caruso e la blocca. Un minuto più tardi ci prova Miraglia che però spara alle stelle da centro area. Sul ribaltamento di fronte ancora una volta ci prova Palmisano a giro e ancora una volta è Caruso a superarsi. Con il passare dei minuti il pallone viaggia da una parte all’altra del campo con il centrocampo dei rossoblu che dimostra tutta la sua qualità tra i piedi di Neto e Francofonte, al 26’ ancora una grande occasione, questa volta sui piedi di Idoyaga che di sinistro manda di poco a lato. Sul finale di tempo c’è ancora tempo per un colpo di testa di Arquin che trova, sempre, la grande risposta del portiere avversario.

Nella ripresa parte subito forte la formazione rossoblu che ci prova con Neto all’8’ il suo tiro indirizzato al primo palo finisce fuori. Pochi minuti più tardi è ancora la volta di Neto che prova a spingere i suoi, il suo tiro da fuori finisce di poco a lato dopo una buona combinazione con Arquin. Al 25’ riprende la carambola di emozioni che vede Montanaro trovare davanti a se Caruso a pochi passi dalla porta, il pallone ribattuto vaga in area e trova pronto Idoyaga a buttarla dentro e regalare il vantaggio ai suoi. Leonzio che prova ad uscire fuori con carattere alla ricerca del gol del pareggio ma trova davanti a se una difesa organizzata e fisica guidata attentamente da Rossi e Fragapane. Sul finale grande occasione per Schembari che solo davanti alla porta non la centra e manda alto un pallone che sembrava essere quello del raddoppio.

Inizia bene, dunque, il girone di ritorno del Modica che adesso si prepara alla trasferta con il Mazzarrone.

MODICA CALCIO – LEONZIO 1-0

Modica Calcio: Pontet, Messina (35’ st Triolo), Rossi, Francofonte, Cappello, Fragapane, Neto (22’ st Cacciola), Palmisano, Arquin, Idoyaga, Montanaro (33’ st Schembari). Panchina: La Licata, Mallia, Schembari, Cacciola, Mollica, Kondila, Triolo, Denaro, Alecci. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Leonzio: Caruso, Midolo, Diouf, Tornatore, Guerci, Sinatra (35’ st Novello), Quarto (37’ st Campagna), Miraglia, Capuana, Ventura (23’ st Imprescia), Puccio. Panchina: Imprescia, Parisi, Reis Castro, Veca, Alessandro, Di Benedetto, Campagna, Sequenzia, Novello. Allenatore: Giuseppe Sequenzia.

Marcatori: 25’ st Idoyaga (M)

Ammoniti: Diouf, Quarto (L) Montanaro, Cappello, Rossi (M)



